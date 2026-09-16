Dny otevřených ateliérů na jihu Čech zpřístupní více než 100 uměleckých dílen

Dny otevřených ateliérů na jihu Čech lákají od 9. do 11. října návštěvníky do více než stovky uměleckých dílen, škol i galerií. Jednou za rok mají lidé možnost nahlédnout do běžně nepřístupných míst. Akci slavnostně zahájí v pátek 9. října vernisáž Průzkumy v českobudějovické Tiskárně Karmášek. Akce propojuje region s jižní Moravou, Vysočinou i Rakouskem, informovala novináře Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana.
Cesty za uměním, řemeslem, designem a architekturou si mohou lidé naplánovat pomocí mapy na webové stránce. Najdou tam také přehled zapojených ateliérů a profily jednotlivých umělců. "Pro návštěvníky jsme letos připravili pestrou mapu plnou zážitků. Každý ateliér nabízí jedinečnou atmosféru, kterou nikde jinde nezažijete," uvedl vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Patrik Červák.
Výstava Průzkumy, kterou akce v pátek 9. října začne, nabídne ve výstavní síni českobudějovické Tiskárny Karmášek výběr z aktuální fotografické tvorby Milana Krištůfka. Českobudějovický grafický designér představí fotografický cyklus osobních landartových rozjímání s přírodou. Minimalistická instalace se zaměří na dlouhodobé průzkumy vztahu člověka ke krajině a okamžiky jejích proměn.
Návštěvníci budou moci poznávat současnou uměleckou a řemeslnou tvorbu napříč čtyřmi sousedními regiony. Dny otevřených ateliérů zahájí tento víkend Jihomoravský kraj, první říjnový víkend mohou zájemci poznávat dílny umělců na Vysočině a o týden později na jihu Čech. Akci zakončí 17. až 18. října Dolní Rakousko. "Společně tak podporujeme regionální tvůrce a nabízíme lidem obrovskou živou galerii pod širým nebem," uvedla náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová (Naše Česko).