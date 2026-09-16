Dny otevřených ateliérů na jihu Čech zpřístupní více než 100 uměleckých dílen

Autor: ČTK
  10:46aktualizováno  10:46
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dny otevřených ateliérů na jihu Čech lákají od 9. do 11. října návštěvníky do více než stovky uměleckých dílen, škol i galerií. Jednou za rok mají lidé možnost nahlédnout do běžně nepřístupných míst. Akci slavnostně zahájí v pátek 9. října vernisáž Průzkumy v českobudějovické Tiskárně Karmášek. Akce propojuje region s jižní Moravou, Vysočinou i Rakouskem, informovala novináře Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana.

Cesty za uměním, řemeslem, designem a architekturou si mohou lidé naplánovat pomocí mapy na webové stránce. Najdou tam také přehled zapojených ateliérů a profily jednotlivých umělců. "Pro návštěvníky jsme letos připravili pestrou mapu plnou zážitků. Každý ateliér nabízí jedinečnou atmosféru, kterou nikde jinde nezažijete," uvedl vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Patrik Červák.

Výstava Průzkumy, kterou akce v pátek 9. října začne, nabídne ve výstavní síni českobudějovické Tiskárny Karmášek výběr z aktuální fotografické tvorby Milana Krištůfka. Českobudějovický grafický designér představí fotografický cyklus osobních landartových rozjímání s přírodou. Minimalistická instalace se zaměří na dlouhodobé průzkumy vztahu člověka ke krajině a okamžiky jejích proměn.

Návštěvníci budou moci poznávat současnou uměleckou a řemeslnou tvorbu napříč čtyřmi sousedními regiony. Dny otevřených ateliérů zahájí tento víkend Jihomoravský kraj, první říjnový víkend mohou zájemci poznávat dílny umělců na Vysočině a o týden později na jihu Čech. Akci zakončí 17. až 18. října Dolní Rakousko. "Společně tak podporujeme regionální tvůrce a nabízíme lidem obrovskou živou galerii pod širým nebem," uvedla náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová (Naše Česko).

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.

Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z těchto šesti hereckých jmen se má už brzy nevratně spojit s postavou filmového britského agenta s...

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

Soud prodloužil vazbu dalšímu obviněnému z útoku na zbrojovku v Pardubicích

ilustrační snímek

Okresní soud dnes prodloužil vazbu o tři měsíce u dalšího člověka obviněného z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Jednání se...

17. září 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Kroměřížská nemocnice otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení

KromÄ›Ĺ™Ă­ĹľskĂˇ nemocnice otevĹ™ela novĂ˝ urgentnĂ­ pĹ™Ă­jem chirurgie a oÄŤnĂ­ oddÄ›lenĂ­

Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení. Práce začaly před dvěma lety. Celková investice do přístavby nemocniční...

17. září 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Praze 5, Smíchově, do parku Na Pláni ke kontejnerům na tříděný odpad, ke cvičidlům a ke komunitním záhonům byl omezen vjezd jen pro vozidla dopravní obsluhy těchto služeb a pro osoby bydlící v...

vydáno 17. září 2026  13:07

V Praze 5, Smíchově, na náměstí 14.října před jednou z budov Městské části Praha 5 v obou částech parku měla údržba zeleně napilno, když jednak došlo k posekání trávy a jednak k podzimní úpravě...

vydáno 17. září 2026  13:06

Fotbaloví fanoušci přepadli hocha a vzali mu šálu, jednomu hrozí až deset let

ilustrační snímek

Až desetileté vězení za loupež hrozí pětadvacetiletému fotbalovému fanouškovi, který spolu se šestnáctiletým komplicem v dubnu v Ostravě přepadl nezletilého fanouška soupeřova týmu a násilím mu...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Burčáková sezona na jižní Moravě vrcholí. V Hustopečích chystají i ohňovou show

Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v...

Burčáková sezona je v plném proudu a jižní Morava během následujících dnů nabídne hned několik akcí, při kterých mohou návštěvníci ochutnat čerstvý burčák i vína od místních vinařů. V Hustopečích se...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Prezident si prohlédl porcelánku Thun v Nové Roli, přijede i na zámek Bečov

Prezident s manželkou v porcelánce Thun 1794.

Prohlídkou novorolské porcelánky Thun začal v 10 hodin druhý den návštěvy prezidenta Petra Pavla a jeho manželky Evy na severozápadě Čech. Středeční program měl rozdělený mezi Ústecký a Karlovarský...

17. září 2026  8:02,  aktualizováno  13:02

Mezinárodní festival cukrovinek Amos 2026: inovace pro chutnější a zdravější mlsání

17. září 2026  13:01

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

V jihlavské šatlavě začal šestý ročník studentské výstavy

ilustrační snímek

V Jihlavě začal šestý ročník studentské výstavy G.RAW. Poprvé nabízí práce studentů obou místních středních uměleckých škol. Po pěti letech výstava změnila...

17. září 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Samosprávy chtějí být od začátku u tvorby zákonů, které se jich týkají

SamosprĂˇvy chtÄ›jĂ­ bĂ˝t od zaÄŤĂˇtku u tvorby zĂˇkonĹŻ, kterĂ© se jich tĂ˝kajĂ­

Sdružení místních samospráv ČR (SMS) nesouhlasí s obcházením obcí při přípravě legislativního procesu. Zákony, které se obcí týkají, by měly být vždy...

17. září 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet