Do Českých Budějovic míří nejlepší hokejistky na světě

Fanoušci se mohou těšit nejen na samotnou hru, ale i na doprovodný program ve městě. Loni šampionát proběhl v americké Utice a zlato vybojovaly Kanaďanky. Češky obsadily čtvrté místo.

„Tato událost není jen o sportu, ale má také významný ekonomický dopad jak při samotném šampionátu, tak i po jeho ukončení. Na základě zkušeností z minulých let a obdobných akcí, kdy Česko bylo pořadatelskou zemí MS v ledním hokeji 2024, se dá předpokládat, že také tento event by se mohl, i když se v Česku koná poprvé, v pozitivním světle promítnou do tuzemského cestovního ruchu, zejména toho regionálního. Můžeme předpokládat, že do Českých Budějovic dorazí fanoušci hokejových týmů napříč národnostmi,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechToursim František Reismüller

„CzechTourism spolupracuje s Českým hokejem na propagaci tuzemska jako atraktivní turistické destinace. Šampionát zároveň představuje jedinečnou příležitost, jak ukázat světu krásy regionu a potažmo celého Česka netradičním způsobem. Na rozdíl od klasických kampaní spojuje sportovní zážitek s poznáváním nové země a nových míst, na která by návštěvníci MS třeba jinak vůbec nezavítali,“ dodává Reismüller.