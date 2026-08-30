Do jihočeských škol v září nastoupí méně dětí, přibylo ale oborů

Do jihočeských mateřských, základních a středních škol nastoupí v září méně dětí než před rokem. Dětí v mateřských školách ubylo o čtyři procenta na 21.000. Do základních škol půjde o procento méně žáků. Celkem jich do lavic usedne 60.000, z toho 7200 prvňáků. Střední školy bude navštěvovat 32.000 žáků, což je také o procento méně než v předchozím školním roce. Do prvních ročníků středních škol nastoupí 9000 žáků. ČTK to sdělila Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana. Přesná čísla ze školních výkazů bude mít kraj v polovině října.
V letošním školním roce rozšiřují některé střední školy vzdělávací nabídku o nové obory. "Průběžně sledujeme zájem uchazečů, vývoj jednotlivých oborů i potřeby zaměstnavatelů a tam, kde to dává smysl, otevíráme nové obory nebo navyšujeme jejich kapacity" uvedl náměstek pro školství David Štojdl (Naše Česko).
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek otevírá nový učební obor strojní mechanik, Střední zdravotnická škola Tábor přidává nový maturitní obor zdravotnické lyceum a Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice nabízí nový obor diplomovaný farmaceutický asistent v kombinované formě.
Také základní umělecké školy navýšily kapacity, například ve Velešíně, Kaplici, Třeboni a Táboře. V Táboře se zároveň otevírá nový literárně-dramatický obor a ZUŠ Sezimovo Ústí přidala nový taneční obor, pro který má nově vybudovaný taneční sál.
Odborné učiliště Hněvkovice navýšilo kapacitu maturitního oboru mechanizace zemědělství a lesního hospodářství v dálkové formě studia. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická České Budějovice zvýšila kapacity maturitních oborů technické lyceum, provoz a ekonomika dopravy, dopravní prostředky a autotronik a také učebního oboru autoelektrikář.