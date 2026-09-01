Do lavic jihočeských základních škol dnes usedlo 7200 prvňáků

Do lavic v prvních třídách jihočeských základních škol dnes usedlo 7200 prvňáků. Celkem mateřské, základní a střední školy navštěvuje 113.000 dětí, oproti loňsku jich mírně ubylo. Na jihu Čech si mohly vybrat z 336 mateřských, 270 základních a 90 středních škol. Nové třídy dnes čekaly žáky základních škol například v Hluboké nad Vltavou nebo Jindřichově Hradci. Jihočeský kraj letos do rozvoje středních škol investoval přes 433 milionů korun, zjistila ČTK.
"Mezi největší aktuálně realizované akce patří novostavba domova mládeže a školní jídelny při Gymnáziu Český Krumlov s celkovou cenou prací téměř 339 milionů korun, multifunkční sportovní hala v Dačicích za více než 143 milionů korun nebo sportovní areál při Střední škole obchodu, služeb a řemesel v Táboře za téměř 62 milionů korun," uvedl David Hocke z kanceláře jihočeského hejtmana.
Letos také kraj investuje například do přístavby Gymnázia Dačice, modernizace výukové haly v Třeboni, rekonstrukce elektroinstalace zdravotnické školy v Českém Krumlově, oprav škol v Českých Budějovicích nebo do energetických úspor a rekonstrukcí budov středních škol. "Některé stavební práce budou pokračovat také v září či dalších měsících, jsou ale organizovány tak, aby nenarušovaly výuku," vysvětlil Hocke.
V Hluboké nad Vltavou dnes čekalo žáky devět nových moderních tříd. Za 133 milionů korun vznikl nový, energeticky úsporný pavilon s vlastní fotovoltaickou elektrárnou. "Nové prostory nám umožní nejen přijmout více žáků, ale hlavně vytvořit moderní a kvalitní podmínky pro výuku. Děti i pedagogové budou mít k dispozici prostředí odpovídající dnešním potřebám vzdělávání," uvedla zástupkyně ředitele školy Milena Thálerová.
Nové třídy pro první stupeň získala základní škola v Janderově ulici v Jindřichově Hradci. Díky přestavbě sousedního domu za 92,6 milionu korun vznikly dvě odborné učebny, pět kmenových učeben a zázemí pro učitele a školní družinu. Dříve se část z 500 žáků školy, která je největší ve městě, učila v nedaleké základní umělecké škole. "Za velmi důležité považuji to, že se podařilo soustředit výuku do jednoho areálu. Děti už tak nebudou muset během vyučování přecházet mezi jednotlivými budovami a učitelé získají lepší podmínky pro svou práci," uvedl místostarosta Bohumil Komínek (Nezávislí pro Hradec).
Do jihočeských mateřských, základních a středních škol dnes nastoupilo méně dětí než před rokem. Dětí v mateřských školách ubylo o čtyři procenta na 21.000. Do základních škol šlo o procento méně žáků. Celkem jich do lavic usedlo 60.000. Střední školy navštěvuje 32.000 žáků, což je také o procento méně než v předchozím školním roce. Do prvních ročníků středních škol nastoupilo 9000 žáků.