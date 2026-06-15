Do vily manželů Benešových v S. Ústí se po 88 letech vrátila vzácná rytina

Do vily druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí na Táborsku se dnes po 88 letech vrátila rytina Václava Hollara Jeruzalém. Přivezla ji Američanka Tuska Benes, která je vnučkou prezidentova synovce Bohuše Beneše. Jeho rodině věnovala před válkou Hollarovu rytinu prezidentova manželka Hana.
"Symbolicky se tak vrací na místo, kam patřila," řekla k rytině Benes, která dnes byla v Sezimově Ústí poprvé.
"Jedná se o velkou raritu a velmi si vážíme toho, že se do vily dílo vrací. Vůbec jsme nevěděli, že zde takový exemplář býval. Takže je to pro nás velké překvapení," uvedl Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea, které vilu spravuje. Rytina bude součástí veřejné expozice, lidé si ji budou moci podle ředitele prohlédnout od úterý.
Muzeum v Táboře převzalo Benešovu vilu letos od státu. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu muzeu odkázala. Po její smrti v roce 1974 ale budovu získal Úřad předsednictva vlády a z objektu se stalo vládní rekreační zařízení.
Vilu v Sezimově Ústí na soutoku Kozského potoka a Lužnice si manželé Benešovi nechali postavit na počátku 30. let minulého století podle projektu architekta Petra Kropáčka. Tehdejší ministr zahraničí a jeho choť se inspirovali jihofrancouzskými domy. Definitivní tvar vile vtiskl v roce 1937 architekt Otokar Fierlinger, který je též autorem úpravy rozlehlé zahrady. Areál je také místem posledního odpočinku manželů Benešových.