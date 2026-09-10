Nejrychlejší dobíjecí stanice je u hranic. Elektroauto „natankujete“ za pár minut

Petr Lundák
  16:52aktualizováno  16:52
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U hranic s Rakouskem od čtvrtka funguje nejsilnější dobíjecí stanice pro elektromobily v Česku. V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku společnost E.ON zprovoznila dobíječku s výkonem 600 kW. Zároveň je také připravená i pro nákladní automobily či elektrobusy.

Přijedete ke stojanu, připojíte kabel k autu, zaplatíte a odejdete například na kávu. A za pár minut odjíždíte s plně nabitým vozem zase dál. Stejně jako na klasické čerpací stanici.

Pokud máte nejmodernější elektrovůz, který zvládne výkon 600 kW, u nové dobíjecí stanice v Dolním Dvořišti u rakouských hranic už opravdu časovou ztrátu kvůli nabíjení řešit přestanete. Na 80 procent ho nabijete za zhruba deset minut. S tím pak ujede 400 kilometrů. Tato stanice je totiž nejrychlejší v celé republice.

„Elektromobilita se velmi rychle vyvíjí a infrastrukturu chceme mít připravenou nejen na současné, ale zejména na budoucí potřeby zákazníků. Spuštěním první veřejné stanice s výkonem 600 kW v České republice opět posouváme hranice možností dobíjení tak, jako jsme to v minulosti už několikrát prokázali,“ říká Martin Klíma, ředitel E.ON Drive Infrastructure pro střední a východní Evropu.

Aktuálně E.ON investoval do elektromobility už 1,5 miliardy korun, do konce roku proinvestuje další 2,5 miliardy.

Společnost E.ON představila v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Česku. Má výkon až 600 kW a umí nabíjet i kamiony či autobusy. (10. září 2026)
Společnost E.ON představila v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Česku. Má výkon až 600 kW a umí nabíjet i kamiony či autobusy. (10. září 2026)
Společnost E.ON představila v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Česku. Má výkon až 600 kW a umí nabíjet i kamiony či autobusy. (10. září 2026)
Společnost E.ON představila v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Česku. Má výkon až 600 kW a umí nabíjet i kamiony či autobusy. (10. září 2026)
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Klíma také připomněl, že E.ON jako první v Česku instaloval a spouštěl stanice s výkony 175 kW i 400 kW. „Tehdy takový výkon dokázalo využít jen omezené množství vozidel, ale ukazuje se, že dnes už je to standard. I v případě nové dobíjecí stanice dokáže její potenciál naplno využít jen omezený počet vozidel, ale nové generace osobních elektromobilů i těžkých nákladních vozidel a autobusů budou přicházet s výrazně vyššími dobíjecími výkony. Naším cílem je, aby infrastruktura byla připravena dříve, než ji bude trh nezbytně potřebovat,“ doplnil Klíma.

S nástupem nových generací elektromobilů bude mít takto výkonná infrastruktura stále větší význam. „U nejmodernějších vozidel přináší vyšší dostupný výkon další zkrácení času potřebného k doplnění energie a zvyšuje komfort na dlouhých cestách. Bavíme se tady o zkrácení o další jednotky minut a dobíjení při takovýchto výkonech už se časově srovnává s délkou tankování pohonných hmot do vozů se spalovacím motorem,“ popisuje Country Manager E.ON Drive Infrastructure pro Českou republiku Martin Racman.

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Dolní Dvořiště je nejvýznamnějším dopravním uzlem mezi Českou republikou, sousedním Rakouskem či tranzitem dál na jih Evropy. Nová stanice, u které řidiči mohou využít hned tři stupně výkonů 300, 400 a zmíněných 600 kW, je zároveň třetím místem v Česku, které umí obsloužit i elektrické nákladní automobily či autobusy.

Co se týká nákladní a autobusové dopravy, tak na těchto třech lokalitách se za posledních dvanáct měsíců uskutečnilo 326 dobíjecích transakcí. Celkový objem se zastavil na čísle 95 MWh energie. Průměrná dobíjecí relace přitom dosáhla téměř 300 kWh.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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