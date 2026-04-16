Dobrovolníci loni na Šumavě přenesli přes silnice na 10.000 žab a čolků

Dobrovolníci loni na Šumavě přenesli přes silnice 10.000 žab a čolků. Tito obojživelníci kvůli rozmnožování vyhledávají vodní plochy, kam kladou vajíčka. Asi 2000 žab a čolků se dostalo na druhou stranu silnice prostřednictvím propustků, do nichž je navedly připravené zábrany podél vozovek. ČTK to řekli zástupci spolků Šumava domovem a Český svaz ochránců přírody.
"Radost z tolika zachráněných životů mi bohatě vynahrazuje to hektické zhruba měsíc a půl dlouhé období, kdy je nutné každé ráno jezdit přenášet žáby a čolky," uvedl Martin Bláha ze spolku Šumava domovem.
Dobrovolníci loni přenesli nejvíce ropuch obecných, kterých bylo 9459. Dále evidovali dva druhy skokanů a dva druhy čolků. Skokanů hnědých bylo 89, skokanů štíhlých 20, čolků obecných 474 a čolků horských 302. Dobrovolníci přenášejí obojživelníky například u Šumavských Hoštic, Želnavy, Volar, Husince, Vlachova Březí nebo u Českých Žlebů, kde jim pomáhají strážci šumavského národního parku.
Bláhovi vadí přístup některých členů vlády, kteří zvažují omezení podpory životního prostředí. "Snižováním financí v oblasti ochrany přírody nejsou ohroženy jen takovéto aktivity, jako jsou stavby migračních zábran pro obojživelníky. V ohrožení jsou ale i další praktické činnosti v přírodě, jako je šetrné kosení podmáčených či rašelinných luk s výskytem chráněných druhů rostlin, provádění pastvy v chráněných územích či jiné speciální zásahy, jako je třeba ošetřování a výsadby dřevin, budování tůní a podobně," uvedl Jakub Hromas z Českého svazu ochránců přírody.