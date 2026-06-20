Domov Libníč otevřel v Českých Budějovicích opravené chráněné bydlení

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie otevřel v Českých Budějovicích opravené chráněné bydlení. Nabízí čtyři byty pro 12 klientů. Náklady na rekonstrukci objektu činily téměř 31 milionů korun. ČTK to řekla Hana Dědičová z jihočeského krajského úřadu, který modernizaci spolufinancoval.
"Každý člověk si zaslouží místo, kterému může říkat domov. Místo, kde se cítí bezpečně a kde může žít svůj život podle svých možností a představ. Právě o tom chráněné bydlení je. Mám velkou radost, že se nám podařilo vytvořit prostředí, které lidem se zdravotním postižením nabízí více soukromí, pohodlí i příležitostí k samostatnosti," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová (Naše Česko).
Chráněné bydlení je v domě v Tyršově sadě. Od roku 2000 slouží lidem se sníženou soběstačností z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení. Původně zde mohlo být až 18 klientů. Snížení jejich počtu však zajistilo obyvatelům domu větší komfort.
"Když se projdu zrekonstruovaným domem, mám samozřejmě velkou radost z toho, jak jsou nové pokoje krásné, vybavení moderní a funkční. Ještě víc mě ale těší, jak to místo po nastěhování klientů ožilo a jak jsou zde všichni spokojení. Právě to je pro mě i pro mé kolegy největší odměna. Máme radost, že našim klientům můžeme nabídnout domov, který odpovídá jejich potřebám, poskytuje jim více soukromí a zároveň podporuje jejich samostatnost," uvedla ředitelka Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie Lenka Hebíková Kubátová.
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie je příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem. Poskytuje služby denního a týdenního stacionáře, terapeutické dílny nebo domov se zvláštním režimem.