Další omezení v Českých Budějovicích. Těmto uzavírkám se musí řidiči vyhnout

Autor: mrk
  11:22
Týden od zavření Mánesovy ulice kvůli stavbě nového mostu přes řeku Malši začaly v Českých Budějovicích další práce na silnicích, s čímž jsou spojená nová omezení a uzavírky. S omezením musí řidiči počítat u nemocnice, na příjezdu od Krumlova i nedaleko Budvaru. Ta největší omezení potrvají v krajském městě do listopadu.
V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné z nejfrekventovanějších ulic. Řidiči proto hledají různé trasy namísto neprůjezdné Mánesovy ulice. Centrum krajského města tak čeká až do konce roku pořádné dopravní peklo. A to není vše, řada uzavírek má ještě přijít. (7. dubna 2026)

Můstek pod Pražskou třídou se při velké vodě stává špuntem. Součástí opravy...
Dnes začala například výměna mostu přes Dobrovodský potok na Pražské třídě u křižovatky se Strakonickou ulicí. Hlavním důvodem pro tuto akci je nedostatečný prostor pro průtok vody, což při vydatnějších deštích nebo povodňových stavech způsobuje vylévání potoka na okolní pozemky.

„Součástí stavby je také úprava koryta potoka v délce přes 150 metrů spočívající v úpravě svahů a jeho zpevnění. Nutné bude provést i poměrně velké množství přeložek inženýrských sítí, a to jak dočasných, tak trvalých,“ vyjmenoval Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem této akce.

Vzhledem k rozsahu plánovaných úprav bude po dobu prací Pražská v těchto místech zcela uzavřená. „Řidiči tak budou muset využít značené objízdné trasy. Hlavní povede po ulicích Nádražní, Generála Píky a Okružní. Vozidla s hmotností do šesti tun budou moci využít i objízdnou trasu po ulicích Suchomelská a Karolíny Světlé,“ upřesnil Koloušek.

Pro ŘSD postaví most a provede další úpravy sdružení firem MI Roads a Metrostav DS za 53 milionů korun bez DPH. Zprovoznění celé stavby je naplánované za půl roku.

Další uzavírku si vyžádá rekonstrukce části ulice Boženy Němcové, a to v úseku od parkoviště u nemocnice až po Papírenskou. Práce by tam měly naplno začít rovněž v pondělí a hotovo bude do 30. listopadu. Tato akce se v dopravě projeví ještě větším zatížením Lidické třídy, která bude fungovat jako hlavní objízdná trasa.

A to stále ještě není vše. Řidiči musí počítat s omezením také na jižním okraji krajského města. Do konce srpna bude zúžená silnice v Plané u odbočení na letiště, kde vzniká nová křižovatka. Auta tam projedou kyvadlově.

„Ve všední dny v ranní a odpolední dopravní špičce budou provoz řídit pracovníci, mimo tyto časy semafory,“ upřesnila Hana Dědičová, mluvčí Jihočeského kraje.

Nákladní auta nad šest tun budou značky směrovat na nedalekou jižní tangentu a na dálnici D3, po níž se dostanou na opačný konec města na Okružní a pak přes Strakonickou pryč na Písek či Plzeň. Tato objížďka platí i pro opačný směr.

A poslední stavba se nedotkne řidičů, ale chodců. Město v pondělí zahájí první etapu plánované rekonstrukce lávky k sídlišti Vltava v prostoru křižovatky Diamant.

Úplná uzavírky je naplánovaná do 31. května, práce ale budou pokračovat do 22. června. Termíny se ještě mohou změnit v závislosti na počasí. Na lávce se vymění například izolace, opraví římsy či obnoví betonové přechodové části.

7. dubna 2026

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Saharský prach nad Českem: Nečekejte slunce a nemyjte auta

Střední Morava se zahalila do saharského písku. (31. března 2024)

Saharský prach dorazil nad Česko a ovlivňuje počasí i každodenní život. Může způsobit více oblačnosti, nižší teploty i špinavý déšť. Mytí aut proto nechte až na později.

13. dubna 2026  12:19

Telegraph Gallery představí videoinstalaci o válce jako akustickém stavu světa

ilustrační snímek

Olomoucká Telegraph Gallery uvede v české premiéře projekt Repeat After Me II. Jde o audiovizuální videoinstalaci vytvořenou ukrajinským kolektivem Open Group,...

13. dubna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Zběsilou jízdou způsobil tragickou nehodu tří aut, viní řidiče. Měl téměř dvě promile

Při nehodě tří aut u Rozběřic se zranilo pět lidí. (22. června 2025)

Kriminalisté začali stíhat jednačtyřicetiletého řidiče v případu tragické dopravní nehody z loňského června na silnici I/35 u Rozběřic na Královéhradecku. Podle policie řídil opilý a zavinil, že se...

13. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Prostějov zakázal užívání kratomu na veřejnosti. Dokazování ale bude složité

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Prostějovští zastupitelé dnes schválili novou vyhlášku o zákazu užívání alkoholických nápojů a psychomodulačních a psychoaktivních látek na veřejnosti. Právě mezi psychomodulační látky patří v...

13. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Exdůstojníky StB soudí za šikanu chartisty. Stíhat seniory je otřesné, čílí se jeden

Obžalovaný Rudolf Peltan na chodbě Obvodního soudu pro Prahu 1 (12 .listopadu...

Obvodní soud pro Prahu 1 se začal v pondělí zabývat případem pěti bývalých důstojníků Státní bezpečnosti (StB). Podle obžaloby v 80. letech pronásledovali člena Výboru na ochranu nespravedlivě...

13. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Líčil pasti na kočky, pak je utýral. Na neznámého pachatele vypsal spolek odměnu

Ve Veselí nad Moravou byly na začátku dubna 2026 nalezeny čtyři kočky, které...

Velmi trýznivá smrt podle všeho potkala nejméně čtyři kočky ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Neznámý pachatel tam podle svědků nastražil pasti do areálu bývalých železáren, v němž žije komunita...

13. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Ústavní soud odmítl stížnost sanitáře odsouzeného za znásilnění pacientky

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého sanitáře třebíčské nemocnice, jenž si vyslechl šestiletý trest vězení za znásilnění pacientky. Incident se odehrál v...

13. dubna 2026  10:17,  aktualizováno  10:17

Ekonomická náročnost sportu v Česku se za pět let více než zdvojnásobila

13. dubna 2026  11:57

Expertům se líbí, dětem slouží k hraní. Rybochod je vodní stavbou roku

Zchátralou konstrukci jezu nahradil balvanitý skluz s prohlubněmi. Pro vodní...

Líbí se lidem a nyní uspěl rybochod z velkých balvanů v korytě řeky Jihlavy pod jezem v Lukách nad Jihlavou i u odborníků. Loňská rekonstrukce Konvalinkova jezu u osady Předboř v Lukách nad Jihlavou...

13. dubna 2026  11:42

Voda napáchala na stavbě poldru u Kutřína škodu přes milion, dokončí ji včas

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)

Únorové deště zaplavily rozestavěnou protipovodňovou nádrž u Kutřína na Chrudimsku a způsobily škodu za více než milion korun. Přestože voda narušila práce i harmonogram, dělníci začali pracovat v...

13. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Drony, psi i pušky. Jablonec vybavuje strážníky, nově budou sídlit na nádraží

Strážníci v Jablonci testují nový elektromobil, který je upravený třeba i pro...

Strážníci v Jablonci nad Nisou mají od dubna nové pracoviště na autobusovém nádraží. Pobočka má posílit dostupnost služeb pro veřejnost. Otevřená je ve všední dny od 7 do 19 hodin, v noci a o...

13. dubna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Další omezení v Českých Budějovicích. Těmto uzavírkám se musí řidiči vyhnout

V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné...

Týden od zavření Mánesovy ulice kvůli stavbě nového mostu přes řeku Malši začaly v Českých Budějovicích další práce na silnicích, s čímž jsou spojená nová omezení a uzavírky. S omezením musí řidiči...

13. dubna 2026  11:22

