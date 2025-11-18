Zóna 30 i úpravy parkování. Budějovickou čtvrť Mladé čekají velké dopravní změny

Řidiči v Mladém dlouhodobě některé ulice často využívají jako zkratku. Provoz tam ještě zesílil po otevření dálničního obchvatu. Změny a omezení mají pomoci většině tamních obyvatel.
Podle návrhu by měla začít platit zóna 30 ve třech částech Mladého, a to například v okolí fotbalového hřiště nebo v ulicích Vl. Rady či Jasanové a Osikové. Naopak má zůstat padesátka v ulicích J. Dietricha a Ant. Janouška, právě těmi si přitom stovky až nižší tisíce aut denně zkracují cestu z Novohradské do Havlíčkovy kolonie a dál do centra či naopak.
„V každé zóně 30 i po dohodě s dopravním inspektorátem musí zůstat nějaká ulice jako páteřní a tam je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h. Většinou je to nějaká sběrná komunikace s dostatečnou šířkou,“ vysvětluje náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.
Připomněl, že zónu 30 letos zavedli také v části Suchého Vrbného, kde se osvědčila a od obyvatel na to měla radnice pozitivní ohlasy. „Také proto přistupujeme k dalšímu rozšíření v Mladém. I tady je to na základě podnětu některých spoluobčanů,“ říká náměstek.
„Přijdeme o místa na stání“
Zdůraznil, že ve vybraných ulicích v Mladém bude také omezení tonáže aut do 3,5 tuny. V ulici J. Dietricha to bude platit do šesti tun, což by mělo zamezit vjezdu nákladní vozidel, po čemž část místních už delší dobu volá. „Sledujeme tam provoz a skutečně tam těch těžkých aut přibývá,“ dává za pravdu Bureš.
V souvislosti s úpravami bude možné právě v J. Dietricha jet dál padesátkou. Zároveň bude možné parkovat jen na jedné straně ulice, z čehož mají někteří obyvatelé obavy. „Díky tomu bude ulicí možné jezdit vlastně ještě rychleji a plynuleji. Řidiči se nebudou muset vyhýbat zaparkovaným autům a my přijdeme o místa na stání,“ uvažuje místní obyvatel Tomáš.
Jinak návrh na zklidnění dopravy vítá, podobně jako další oslovení obyvatelé čtvrti. „Jsme rádi, že se s tím něco děje, ale chtělo by to ještě dotáhnout,“ myslí si.
Stejný názor má i opoziční zastupitel Lukáš Bajt (Občané pro Budějovice). „Tím, že v ulici J. Dietricha padesátka zůstane, bude to vlastně spíš lákadlo pro řidiče, ať tudy dál sjíždí z Novohradské. Jinak určitě vítám, že tam bude omezený vjezd vozidel nad šest tun,“ říká.
Stejně nesmyslná je podle něj padesátka v Jírovcově ulici na Pražském předměstí, kde by se snad mohlo dostat na zpomalení.
Nějaké další dílčí úpravy náměstek Bureš rozhodně nevylučuje. „Upřesňujeme si ještě celou řadu věcí a všemi připomínkami se budeme zabývat, byť to neznamená, že všem vyjdeme vstříc,“ konstatuje. Třeba s parkováním je to při podobných úpravách vždycky problematické.
Ve čtvrti nainstalují nové značky a nakreslí i vodorovné značení, které bude podle norem. To pak znamená, že už v některých místech řidiči nezaparkují, aniž by jim za to nehrozila pokuta.
Celý režim by mohl platit od jara příštího roku. Třeba i kvůli počasí, protože přes zimu není vhodné dělat nové nátěry na asfalt. Bude se týkat i prostoru před základní a mateřskou školou Vl. Rady, kde se ulice stane jednosměrnou s možností využití opačného směru pro cyklisty. Už nyní je v těchto místech zpomalovací pás, ale toto ještě zvýší bezpečnost i v okolí.
Lidé se mohou vyjádřit
Pokud jede řidič třicet a potřebuje nečekaně co nejrychleji zastavit, po reakci a brzdění ujede v průměru 12,7 metru. Kdyby jel padesátkou, tak zastaví až po 28 metrech. To je zcela zásadní rozdíl. Vyplývá to z dat ÚAMK, což je český poskytovatel asistenčních služeb.
K dopravě ve čtvrti poskytla své stanovisko také policie. K návrhu se do 29. listopadu mohou vyjádřit dotčené orgány i veřejnost. Územní skupina města pro Mladé a Nové Hodějovice už tak učinila a zaslala dotazy či námitky na radnici. O tématu se mluvilo i na posledním zasedání budějovických zastupitelů.
Například Viktor Lavička z opozičního hnutí ANO tato opatření vítá. Je to trend, který se osvědčuje. „Vím to z vlastní zkušenosti ze Suchého Vrbného. V minulosti jsme to zaváděli také jako součást modrých zón a pro zklidnění provozu to zafungovalo,“ konstatuje.
Na začátku platnosti nových opatření je ale nutné být obezřetný a nespoléhat hned na jejich bezproblémové fungování. Řidiči mnohdy jezdí po paměti, a pak třeba vjedou do nové jednosměrky i přes zákaz. Je tak dobré změny podpořit kampaní nebo počátečním větším dohledem strážníků.