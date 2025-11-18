Zóna 30 i úpravy parkování. Budějovickou čtvrť Mladé čekají velké dopravní změny

Pavel Kortus
  15:32aktualizováno  15:32
Zóny s maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině, omezení nákladní dopravy nebo jednosměrky. Obyvatelé oblíbené českobudějovické čtvrti Mladé už znají návrh na zklidnění dopravy. Většině se líbí a chválí, že se věci daly do pohybu. Úpravy však v některých místech ještě chtějí upřesnit.
V Mladém chtějí zklidnit dopravu, ve čtvrti je i školka.

V Mladém chtějí zklidnit dopravu, ve čtvrti je i školka. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Rychlost bude omezená povětšinou na 30 km/h.
Čtvrť využívá řada řidičů jako zkratku.
Čtvrť využívá řada řidičů jako zkratku.
V Mladém chtějí zklidnit dopravu, ve čtvrti je i školka.
11 fotografií

Řidiči v Mladém dlouhodobě některé ulice často využívají jako zkratku. Provoz tam ještě zesílil po otevření dálničního obchvatu. Změny a omezení mají pomoci většině tamních obyvatel.

Podle návrhu by měla začít platit zóna 30 ve třech částech Mladého, a to například v okolí fotbalového hřiště nebo v ulicích Vl. Rady či Jasanové a Osikové. Naopak má zůstat padesátka v ulicích J. Dietricha a Ant. Janouška, právě těmi si přitom stovky až nižší tisíce aut denně zkracují cestu z Novohradské do Havlíčkovy kolonie a dál do centra či naopak.

Někdy se až třese barák, když jede kamion. Lidé si stěžují na dopravu v ulici

„V každé zóně 30 i po dohodě s dopravním inspektorátem musí zůstat nějaká ulice jako páteřní a tam je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h. Většinou je to nějaká sběrná komunikace s dostatečnou šířkou,“ vysvětluje náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Připomněl, že zónu 30 letos zavedli také v části Suchého Vrbného, kde se osvědčila a od obyvatel na to měla radnice pozitivní ohlasy. „Také proto přistupujeme k dalšímu rozšíření v Mladém. I tady je to na základě podnětu některých spoluobčanů,“ říká náměstek.

„Přijdeme o místa na stání“

Zdůraznil, že ve vybraných ulicích v Mladém bude také omezení tonáže aut do 3,5 tuny. V ulici J. Dietricha to bude platit do šesti tun, což by mělo zamezit vjezdu nákladní vozidel, po čemž část místních už delší dobu volá. „Sledujeme tam provoz a skutečně tam těch těžkých aut přibývá,“ dává za pravdu Bureš.

V souvislosti s úpravami bude možné právě v J. Dietricha jet dál padesátkou. Zároveň bude možné parkovat jen na jedné straně ulice, z čehož mají někteří obyvatelé obavy. „Díky tomu bude ulicí možné jezdit vlastně ještě rychleji a plynuleji. Řidiči se nebudou muset vyhýbat zaparkovaným autům a my přijdeme o místa na stání,“ uvažuje místní obyvatel Tomáš.

V Mladém chtějí zklidnit dopravu, ve čtvrti je i školka.
Rychlost bude omezená povětšinou na 30 km/h.
Čtvrť využívá řada řidičů jako zkratku.
Čtvrť využívá řada řidičů jako zkratku.
11 fotografií

Jinak návrh na zklidnění dopravy vítá, podobně jako další oslovení obyvatelé čtvrti. „Jsme rádi, že se s tím něco děje, ale chtělo by to ještě dotáhnout,“ myslí si.

Stejný názor má i opoziční zastupitel Lukáš Bajt (Občané pro Budějovice). „Tím, že v ulici J. Dietricha padesátka zůstane, bude to vlastně spíš lákadlo pro řidiče, ať tudy dál sjíždí z Novohradské. Jinak určitě vítám, že tam bude omezený vjezd vozidel nad šest tun,“ říká.

Stejně nesmyslná je podle něj padesátka v Jírovcově ulici na Pražském předměstí, kde by se snad mohlo dostat na zpomalení.

Nějaké další dílčí úpravy náměstek Bureš rozhodně nevylučuje. „Upřesňujeme si ještě celou řadu věcí a všemi připomínkami se budeme zabývat, byť to neznamená, že všem vyjdeme vstříc,“ konstatuje. Třeba s parkováním je to při podobných úpravách vždycky problematické.

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Ve čtvrti nainstalují nové značky a nakreslí i vodorovné značení, které bude podle norem. To pak znamená, že už v některých místech řidiči nezaparkují, aniž by jim za to nehrozila pokuta.

Celý režim by mohl platit od jara příštího roku. Třeba i kvůli počasí, protože přes zimu není vhodné dělat nové nátěry na asfalt. Bude se týkat i prostoru před základní a mateřskou školou Vl. Rady, kde se ulice stane jednosměrnou s možností využití opačného směru pro cyklisty. Už nyní je v těchto místech zpomalovací pás, ale toto ještě zvýší bezpečnost i v okolí.

Lidé se mohou vyjádřit

Pokud jede řidič třicet a potřebuje nečekaně co nejrychleji zastavit, po reakci a brzdění ujede v průměru 12,7 metru. Kdyby jel padesátkou, tak zastaví až po 28 metrech. To je zcela zásadní rozdíl. Vyplývá to z dat ÚAMK, což je český poskytovatel asistenčních služeb.

K dopravě ve čtvrti poskytla své stanovisko také policie. K návrhu se do 29. listopadu mohou vyjádřit dotčené orgány i veřejnost. Územní skupina města pro Mladé a Nové Hodějovice už tak učinila a zaslala dotazy či námitky na radnici. O tématu se mluvilo i na posledním zasedání budějovických zastupitelů.

28. února 2025

Například Viktor Lavička z opozičního hnutí ANO tato opatření vítá. Je to trend, který se osvědčuje. „Vím to z vlastní zkušenosti ze Suchého Vrbného. V minulosti jsme to zaváděli také jako součást modrých zón a pro zklidnění provozu to zafungovalo,“ konstatuje.

Na začátku platnosti nových opatření je ale nutné být obezřetný a nespoléhat hned na jejich bezproblémové fungování. Řidiči mnohdy jezdí po paměti, a pak třeba vjedou do nové jednosměrky i přes zákaz. Je tak dobré změny podpořit kampaní nebo počátečním větším dohledem strážníků.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Advent ve Znojmě začne rozsvícením vánočního stromu v neděli 30. listopadu

ilustrační snímek

Advent ve Znojmě letos začne rozsvícením vánočního stromu a koncertem hudebníka Pavla Callty první adventní neděli 30. listopadu v 16:45 na Masarykově náměstí....

18. listopadu 2025  15:59,  aktualizováno  15:59

Kyselka pokračuje v opravách vitráží v kostele Sv. Václava v Radošově

ilustrační snímek

Obec Kyselka pokračuje v opravách kostela sv. Václava v Radošově, řekl ČTK starosta Aleš Labík (Vize pro Karlovarský kraj). Zrestaurovaná jsou další dvě...

18. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  15:50

Pražská hala hostila speciální futsalový turnaj. Každý si odehrál aspoň 30 procent hrací doby

Český tým. Trenér Lukáš Svobodník stojí druhý zleva.

Účastníky mezinárodní akce potěšil český reprezentant i velký partner. Praha si prožila velký turnaj. Ozdobila ho hvězda.

18. listopadu 2025  17:30

Děčín staví za 83 milionů korun domov pro klienty se zdravotním postižením

ilustrační snímek

Děčín staví ve čtvrti Boletice domov se čtyřmi byty pro 18 lidí se zdravotním postižením. Předpokládané náklady jsou zhruba 83 milionů korun a město je zřejmě...

18. listopadu 2025  15:39,  aktualizováno  15:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lékařské příběhy z války: duch internacionalismu a bezmezné lásky

18. listopadu 2025  17:15

Historii klavírů Petrof připomíná nová expozice, hudbu promění na obraz

Expozice historie výroby klavírů Petrof v Informačním centru v Hradci Králové.

V Infocentru Hradec Králové na Eliščině nábřeží v úterý otevřela nová trvalá multimediální expozice PETROF Museum, která propojuje historii, hudbu a moderní technologie. Ve dvou patrech přibližuje...

18. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Porucha způsobila omezení provozu na koridoru mezi Chocní a Zámrskem

ilustrační snímek

Kvůli výpadku zabezpečovacího zařízení je silně omezen provoz na železničním koridoru mezi Chocní a Zámrskem na Orlickoústecku. Vlaky jezdí po jedné koleji v...

18. listopadu 2025  15:11,  aktualizováno  15:11

Nemocnice Vysočiny chtějí za více než 200 mil. Kč modernizovat urgentní příjmy

ilustrační snímek

Nemocnice Kraje Vysočina chtějí modernizovat svoje urgentní příjmy. Umožnit to mají dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, o které budou...

18. listopadu 2025  15:06,  aktualizováno  15:18

Česká Lípa za opravu domu s pečovatelskou službou zaplatí 122,2 milionu Kč

ilustrační snímek

Česká Lípa za rekonstrukci domu s pečovatelskou službou v Ústecké ulici na sídlišti Lada zaplatí 122,2 milionu korun. Odpovídá to částce, jakou projektanti...

18. listopadu 2025  15:05,  aktualizováno  15:05

Veveří se pustilo do nákladných oprav brány a terasy. Ovlivní přístup na hrad

Na hradě Veveří byla zahájena obnova Jižní brány s novým návštěvnickým centrem...

Na brněnském hradě Veveří v pondělí začaly opravy Jižní brány a skleníkové terasy s oranžerií. Práce za 120 milionů korun jsou rozdělené do dvou projektů, oba získaly podporu z evropských fondů....

18. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Příbram chce prodat bývalou budovu městských lesů, letos se ale dražba nestihne

ilustrační snímek

Příbram chce prodat bývalou budovu městských lesů v ulici Československé armády, která je dlouhodobě ve špatném stavu. Městu podle vedení radnice chybějí na...

18. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Řidič, který zemřel se třemi lidmi při nehodě na Trutnovsku, byl pod vlivem drog

ilustrační snímek

Řidič vozidla Škoda Octavia, který 9. září na Trutnovsku při průjezdu pravotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem...

18. listopadu 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.