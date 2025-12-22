Deset tisíc aut a v nich hlavně obrovské množství kamionů. Právě tolik vozidel každý den mine České Budějovice a jede místo toho po dálnici D3. Určitě nejvíce je to znát na Dlouhé louce, kde už nejsou zdaleka tak pravidelné a dlouhé kolony jako dříve.
V neděli to byl přesně rok od otevření úseku od Úsilného ke Kaplici nádraží na Českokrumlovsku. Dvanáct měsíců tak slouží celkem 28,4 kilometru dálnice včetně kilometrového tunelu Pohůrka na okraji Budějovic.
|
Obchvat odvede auta z centra Kaplice. I přes povodně ho dokončili dřív
iDNES.cz se proto ohlíží za dosavadním fungováním nové části D3, ale také za novým kusem D4 mezi Pískem a Příbramí, kterou otevřeli jen o několik dní dříve.
Ohlasy řidičů či obyvatel krajského města jsou veskrze pozitivní. Když redakce iDNES.cz opakovaně měřila časovou úsporu, bylo to i půl hodiny díky tomu, že už se nemusí jezdit přes Budějovice.
„Zejména nákladní doprava objede krajské město. Odhadujeme, že více než deset tisíc vozidel za 24 hodin zmizelo z ulic a to je hodně znát. A samozřejmě řidiči, kteří míří na jih na Šumavu či do Alp tento obchvat velmi kvitují. Vlastně mi mnozí říkají, že ani už nevědí, že minuli České Budějovice. V některých časech to ušetří třeba až dvacet minut,“ konstatuje šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.
Jeho slova potvrzuje i náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. „Je to jednoznačné, úbytky v provozu se ustálily na patnácti až sedmnácti procentech,“ hodnotí.
Co když zavřou dálnici?
Ne všude je to ale zlepšení. „Problém trvá na Novohradské, která je přetížená. Teď hledáme s obyvateli Mladého cesty, jak zklidnit dopravu v jejich čtvrti. Začneme zákazem průjezdu nákladních aut tak, aby z Novohradské nesjížděla do hustě obydlených částí,“ zmiňuje Bureš.
|
Zóna 30 i úpravy parkování. Budějovickou čtvrť Mladé čekají velké dopravní změny
Také upozornil na to, že se připravují dopravní plány pro chvíle, kdy bude nutné na nějaký čas dálnici D3 kolem Budějovic uzavřít. Auta pak budou muset jet přes město. Pomoci tomu má inteligentní řízení, kdy bude možné ve velmi krátké době přepnout semafory tak, aby reagovaly na nový proud aut jedoucích z dálnice přes Budějovice. Nyní je vše ve fázi projektu.
Šéf ŘSD Mátl pak shrnul, jak to vypadá s otevíráním dalších úseků D3. „Příští rok v srpnu bude dokončená část Nažidla – hranice s Rakouskem a v roce 2027 bude v Jihočeském kraji kompletní, když zprovozníme úsek Kaplice nádraží – Nažidla,“ připomíná šéf ŘSD.
|
Stavba dálnice D3 má zelenou. Odpůrcům vadí, že povede turistickou oblastí
Ve Středočeském kraji se řeší u všech částí územní řízení s tím, že úsek Voračice – Nová Hospoda má i územní rozhodnutí, byť zatím nepravomocné. Zároveň ŘSD vykupuje pozemky a třeba pro část Hostěradice – Václavice jich má nyní třicet procent,“ podotýká.
V roce 2026 jsou také v plánu tři průzkumné štoly tunelů. „Předpokládáme, že by stavby mohly začít v letech 2028/29 a dokončení celé D3 by tak bylo nejpozději do roku 2033,“ počítá Mátl.
Pět milionů aut na D4
Příběh dostavby 32 kilometrů D4 zhruba mezi Pískem a Příbramí byl jiný. Dálnice nazvaná Via Salis, se stala prvním PPP projektem v České republice takové rozsahu. Zjednodušeně, stavělo se za pomoci soukromých peněz. Stát bude nový úsek splácet, načež ho má po 25 letech provozu převzít do svých rukou v bezvadném stavu.
Nyní má za sebou tato část také rok fungování a od loňského 17. prosince tudy projelo více než pět milionů řidičů. Projekt zkrátil dobu cesty mezi Prahou a Pískem přibližně o dvacet minut a zároveň zvýšil bezpečnost provozu.
Provozní tým Via Salis Operations monitoruje novou D4 z dispečinku v Letech nepřetržitě od ledna 2025. Koordinuje zásahy – od asistence řidičům přes řešení incidentů až po opravy a zimní údržbu. Za první rok provozu dosáhla D4 více než 99 procent dostupnosti bez neplánovaného uzavření.
Zároveň už auta po tisících denně nejezdí přes obce, které byly na staré trase. „Díky dostavbě D4 se v uplynulém roce ustálil provoz. Zároveň není odříznuté spojení s okolními obcemi. Je zachovaná dostatečná kupní síla pro místní živnostníky a tím i zachování obchodů a služeb pro místní,“ hodnotí starosta středočeského Milína Vladimír Vojáček.
Třeba v jihočeských Čimelicích ale někteří obchodníci zaznamenali úbytek tržeb. Zajímavostí je, že tento PPP projekt získal cenu Stavba roku 2025 a ocenění obdržely i tamní moderní čerpací stanice.
|
21. prosince 2024