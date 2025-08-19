Obchvat se osvědčil. Dálnice D3 kolem Budějovic bude natrvalo bez poplatku

Autor: pkj, ČTK
  9:52aktualizováno  9:52
Pět tisíc aut denně na jednom konci Českých Budějovic najede na část dálnice D3, která slouží jako obchvat, a na druhém konci jich stejný počet vyjede. Obchvat krajského města funguje, doprava je výrazně plynulejší. Do konce roku mají Budějovice výjimku o jízdě po obchvatu bez poplatku. Tu ministerstvo dopravy natrvalo prodlouží, oznámil v úterý ráno ministr dopravy Martin Kupka.
Jižní portál tunelu Pohůrka, vzadu vlevo je kostel v Rudolfově.

Jižní portál tunelu Pohůrka, vzadu vlevo je kostel v Rudolfově. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Dálnice D3 vedoucí směrem ke Kaplici a dál na hranice s Rakouskem
Dálnice D3 u jednoho ze sjezdů
Pohůrecký tunel měří bezmála jeden kilometr.
Dálnice D3 je nyní průjezdná od Miličína na Benešovsku až ke Kaplici - nádraží.
6 fotografií

Dálniční obchvat je v Českých Budějovicích znát. Začal fungovat před Vánoci v minulém roce a přinesl okamžitý efekt v dopravě v krajském městě.

„Máme k tomu i jasná data. Denně na D3 z města najíždí pět tisíc aut a stejný počet aut pak i z dálnice na druhé straně Českých Budějovic sjíždí,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Jižní portál tunelu Pohůrka, vzadu vlevo je kostel v Rudolfově.
Dálnice D3 vedoucí směrem ke Kaplici a dál na hranice s Rakouskem
Dálnice D3 u jednoho ze sjezdů
Pohůrecký tunel měří bezmála jeden kilometr.
6 fotografií

Bez poplatku mohou řidiči jezdit na zhruba deseti kilometrech D3 mezi exity Úsilné a Roudné.

„Květnové sčítání říká, že 46 procent aut na tomto úseku jezdí bez dálniční známky. Pokud by dálnice byla zpoplatněná, auta se nám vrátí do města a situace v dopravě bude opět komplikovaná,“ popsal českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba.

Klid pro Budějovice. D3 odvádí 19 tisíc aut denně, kolony směrem k moři jsou pryč

Výjimku o bezplatném využívání zmíněného úseku měly České Budějovice původně na rok. Díky značnému efektu na dopravu ve městě žádaly o její pokračování. „Ministerstvo dopravy natrvalo prodlouží nynější výjimku,“ oznámil v úterý ráno ministr dopravy Martin Kupka.

V minulosti byly v Českých Budějovicích hlavně Dlouhá louka, výpadovka na Český Krumlov či Lipno a hranice pravidelně ucpané. Teď je tam většinou plynulý provoz. Zmizelo také obrovské množství kamionů.

Loni v prosinci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznilo přes 28 kilometrů D3 z Úsilného ke Kaplici. Příští rok začne řidičům sloužit dalších 3,5 kilometru D3 z Nažidel do Dolního Dvořiště a téměř šest kilometrů dlouhá část z úseku Kaplice – nádraží k Nažidlům.

Jihočeská D3 bude kompletně hotová v roce 2027. Celá D3 včetně středočeské části by měla být v provozu nejpozději v roce 2032.

21. prosince 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Sto milionů ke 100. výročí. Sokolové usilují o obří sumu pro chátrající kino

Téměř stoletá budova chátrajícího kina Sokol v Roudnici nad Labem, která musela být v posledních letech uzavřena, dostává novou naději k další existenci. Před několika lety sice skončil dobrovolnický...

19. srpna 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Bitget zahajuje novou sezónu LALIGY 2025/26 s kampaní „Back in Play, Bitget Way“

19. srpna 2025  10:40

Restaurace i fitness. Z Hanáckých kasáren bude živé centrum, plánuje nový majitel

Rozlehlá budova bývalých Hanáckých kasáren v centru Olomouce začne brzy po letech znovu žít. Jako první se rozběhne provoz v kancelářích a skladech, postupně se má přidat například restaurace,...

19. srpna 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Neodbytná paní Jechová se ve slavné komedii ptá na sklep nebo půdu, Češi teď k bytům chtějí dobíječky

Technologický pokrok nasadil tempo, kterému rychlost českého stavebního řízení ani zdaleka nestačí. Údaje prodejců automobilů ukazují, že loni a letos nabralo tempo prodejů elektromobilů v Česku...

19. srpna 2025  10:18

Živě: Buďte u vyhlášení Vinaře roku České republiky 2025!

19. srpna 2025  10:05

Nadějný kvantový chemik ze Sadova míří na prestižní univerzitu do Oxfordu

Studovat obor kvantová výpočetní chemie na prestižní University of Oxford se chystá dvaadvacetiletý Jakub Dubský ze Sadova na Karlovarsku. Talentovaný mladík, který letos získal na Vysoké škole...

19. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Obchvat se osvědčil. Dálnice D3 kolem Budějovic bude natrvalo bez poplatku

Pět tisíc aut denně na jednom konci Českých Budějovic najede na část dálnice D3, která slouží jako obchvat, a na druhém konci jich stejný počet vyjede. Obchvat krajského města funguje, doprava je...

19. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Volně pobíhající pes pokousal ženu, policista agresivní zvíře zastřelil

U obce Raková na Rokycansku pokousal pes o víkendu ženu. Záchranáři ji se zraněními na rukou odvezli do nemocnice. Agresivního ovčáka musel policista zastřelit. Komu zvíře patřilo, policisté nyní...

19. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Společnosti HEISHA a Unibird představují průlomový systém Drone Defence Tower (DDT)

19. srpna 2025  9:31

12. výroční zasedání fóra Inovace pro chladnou Zemi (ICEF2025) se bude konat ve dnech 8. až 9. října 2025 v Tokiu

19. srpna 2025  9:16

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Studenti zřídili v Karviné sběrnu vysloužilých věcí. Zajímá je stárnutí zboží

S ambicí prodloužit životnost starších věcí a zároveň zkoumat aspekty předčasného stárnutí spotřebního zboží otevřel student Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné Pavel Kopczyk...

19. srpna 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Místní bojují za prachatickou porodnici. Kraj rozhodnutí o uzavření nezmění

Prachatičtí zastupitelé nesouhlasí s rozhodnutím o uzavření tamní porodnice. Shodli se na tom na pondělním veřejném mimořádném zasedání. To však již nic nezmění na rozhodnutí kraje. Prachatické...

19. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.