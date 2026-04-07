Uzavírky a omezení komplikují dopravu v Budějovicích, přes centrum je to o nervy

Lukáš Marek
  10:42
Na kole šest minut, pěšky dvacet, ovšem autem či MHD 55 minut. Přesně tolik v úterý ráno trvala cesta dlouhá necelého jeden a půl kilometru ze Sadů k výstavišti v Českých Budějovicích. V krajském městě začalo v úterý ráno platit hned několik uzavírek a omezení a podle očekávání to výrazně negativně ovlivnilo plynulost dopravy.

Jakmile v úterý začala ranní špička a do Českých Budějovic najížděly tisíce řidičů, ihned provoz houstl a na objízdných trasách auta popojížděla jen krokem.

Nejhorší situace panovala a v dalších dnech a týdnech bude panovat v Lidické a Žižkově třídě, na Senovážném náměstí, na Sadech a dál směrem k výstavišti, ale také na Rudolfovské třídě, která se v úterý naopak po rekonstrukci otevřela.

V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné z nejfrekventovanějších ulic. Řidiči proto hledají různé trasy namísto neprůjezdné Mánesovy ulice. Centrum krajského města tak čeká až do konce roku pořádné dopravní peklo. A to není vše, řada uzavírek má ještě přijít. (7. dubna 2026)
„Dcera jezdí do školy MHD, dnes jí to trvalo skoro hodinu. Vyučování už v tu dobu dávno začalo,“ potvrdila Nikol Kroužek z Budějovic. Běžně přitom její dceři trvá tato cesta trolejbusem do deseti minut.

Uzavírky v Českých Budějovicích

  • Mánesova: most Kosmonautů 7. 4. až 30. 11.
  • Mánesova: úsek Lidická – B. Němcové 7. 4. až 30. 11. (zúžení do jednoho pruhu v každém směru)
  • F. A. Gerstnera: 7. 4. až 28. 4.
  • U Zimního stadionu: 30. 4. až 15. 5.
  • B. Němcové, 1. etapa: 4/2026 až 12/2026
  • Branišovská: 20. 3. až 9. 11.
  • Pražská, most u křižovatky se Strakonickou: 13. 4. až 30. 9.
  • Silnice I/3, Planá u ČB: 23. 3. až 30. 11. (omezení)
    Pozn.: Dlouhodobě je uzavřená také Nemanická v Kněžských Dvorech, kde omezení potrvá až do léta 2028. Zavře se také Zátkovo nábřeží v centru Budějovic, kde vznikne náplavka, uzavírka tam potrvá do listopadu 2027.

„Ráno spoje MHD nabíraly 30-40 minutové zpoždění. Situaci je ale třeba sledovat alespoň několik dní, aby bylo možné odfiltrovat různé faktory s vlivem na aktuální situaci. Doporučujeme všem, aby se zejména při nových uzavírkách informovali o průjezdnosti komunikací ve městě na dopravacb.cz,“ uvedla mluvčí českobudějovického dopravního podniku Barbora Fišer.

Do ulic vyrazili také redaktoři iDNES.cz. Zaznamenali velké dopravní problémy také mimo vyjmenované hlavní tahy. Třeba ulice U Tří lvů vedle Žižkovy byla plná a stály tam desítky aut. Dokonce se opodál do těchto míst natlačil i řidič s kamionem, který tam rozhodně neměl co dělat, a také nakonec uvázl.

Jednoznačně plnější byla i Havlíčkova kolonie, jejíž ulice také fungují jako objízdná trasa kvůli zavřenému mostu Kosmonautů v nedaleké Mánesově. „Kolem polikliniky a Modrého mostu to bylo hodně zaplněné, ale třeba Čechova na tom byla úplně stejně jako jindy, to mě překvapilo,“ hlásil na místě jeden z řidičů.

Doprava sice na mnoha místech v centru Budějovic a okolí stála, řidiči ale byli minimálně ráno opatrní a policisté tak nemuseli řešit žádnou nehodu, která by situaci ještě zhoršila.

Uzavírky a omezení

Od úterního rána 7. dubna je kromě zavřeného mostu Kosmonautů přes řeku Malši zúžená také Mánesova o pár stovek metrů dál u Koh-i-nooru.

„Zástupci společnosti Čevak už několik let důrazně upozorňují, že je stav tamní kanalizace opravdu kritický. Takže to takhle spojíme,“ vysvětlil náměstek primátorky pro investice Petr Maroš. Práce budou podle něj poměrně náročné, protože tam vede jedno z největších potrubí ve městě a usazené je hodně hluboko.

Most v Mánesově postaví úplně nový a hotovo má být do konce listopadu. Uzavírka tedy potrvá přibližně půl roku. Aby toho nebylo málo, silnice se bude opravovat i nedaleko u zimního stadionu a krajského úřadu. K tomu přibude i rekonstrukce blízko nemocnice a rázem je dopravně ochromená velká část města.

Řada uzavírek omezí dopravu v Budějovicích. I kvůli nim otevřou Rudolfovskou

Také proto vedení radnice připravilo některé změny, které mají v následujících šesti měsících zajistit alespoň o něco lepší plynulost dopravy. Nachystalo třeba úprava semaforů na 23 z celkového počtu 53 křižovatek se světelnou signalizací.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

V kladenském ekocentru vznikl pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září

ilustrační snímek

V kladenském Naučném středisku ekologické výchovy (NSEV) v lokalitě Čabárna je nový pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září. Areál také čeká postupná...

7. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

Kolín bude opět soutěžit o titul Historické město, krajským vítězem je posedmé

ilustrační snímek

Kolín se stal posedmé Historickým městem roku Středočeského kraje, a bude tak opět soutěžit o celorepublikový titul. V krajském kole město uspělo díky...

7. dubna 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Žádnými bludy netrpěl, uvedl znalec. Soud potvrdil za ubodání družky 17 let

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pražský vrchní soud poslal v úterý Petra G., který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na 17 let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost...

7. dubna 2026  11:22,  aktualizováno  11:28

Prezident Pavel na návštěvě Brna. Zavítal za zdravotníky, promluví také se studenty

Prezident Petr Pavel na úvod návštěvy Brna zavítal za zdravotníky týmu Czech...

Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Pavel na úvod zamířil za humanitární zdravotnickou jednotkou, poté se...

7. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  11:26

Frekventovaná ulice Kosmonautů v Karviné bude uzavřena

7. dubna 2026  11:21

Kam v Praze o víkendu? Rodinná hra vás zavede na Žižkovskou věž i do Plynárenského muzea

Kostel sv. Václava ve Vršovicích

Je to tak trochu orientační závod, ale bez stresu z času. Hlavní je zvednout hlavu vzhůru, objevovat a užít si jarní den jinak než obvykle. Už 48. Pražské věže se uskuteční v neděli 12. dubna a...

7. dubna 2026  11:18

Obyvatelé Liberce mohou do konce května posílat návrhy na využití části rozpočtu

ilustrační snímek

Obyvatelé Liberce mohou posílat od začátku dubna tipy na využití části městského rozpočtu. Město na jejich nápady v šestém ročníku participativního rozpočtu...

7. dubna 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Karlovy Vary podpoří i letos filmový festival 11 miliony korun

ilustrační snímek

Město Karlovy Vary podpoří i letos Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 11 miliony korun, stejně jako vloni. Podepsalo i smlouvu o spolupráci s festivalem...

7. dubna 2026  9:35,  aktualizováno  9:35

Green Evolution Lab: firmy, které se přizpůsobí včas, získají náskok

7. dubna 2026  11:07

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdily vlaky mezi Prahou a Radotínem

Nádraží Praha-Smíchov před rozsáhlou modernizací (13. února 2024)

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikovalo ráno a dopoledne dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdily mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové soupravy jezdily...

7. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  10:53

