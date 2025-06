Krajský stavební úřad vydal územní rozhodnutí, které je pro zahájení prací nezbytné. Hejtmanství, jež bude investorem silnice, tak může pokročit v přípravě dál.

„Dlouhodobě u tohoto projektu čelíme odporu určité skupiny obyvatel. Takže očekáváme, že i proti územnímu rozhodnutí někdo podá odvolání. Pokud se tak stane, bude věc posuzovat ministerstvo pro místní rozvoj,“ upozornil hejtman Martin Kuba.

Podle něj by ale ani v takovém případě příprava nestála. „Odvolání by sice znamenalo nějaké zdržení, my ale můžeme pokračovat dál a budeme dělat projektovou dokumentaci pro stavební povolení,“ popsal další postup hejtman. Harmonogram je nyní takový, že by se mohlo na místě začít pracovat přibližně za dva roky a v roce 2029 by byl obchvat hotový a v provozu.

Celkem bude měřit 4,1 kilometru a jeho součástí je také 300 metrů dlouhý tunel, který začne pod Srubcem blíže ke krajskému městu. Několik stovek metrů od okružní křižovatky nad D3 je už vlastně hotových, teď je třeba udělat napojení blízko Ledenické a pokračovat dál.

Silnice povede z velké části v zářezu tak, aby se kolem nešířil hluk. Součástí má být i stoupací pruh navíc ve směru od Budějovic. Komunikace pak vyústí až pár set metrů za poslední zástavbou na Srubci při jízdě na Ledenice či Borovany.

Odhadované náklady stavby jsou nyní kolem jedné miliardy korun, ale výsledná částka se ještě po vysoutěžení může hodně lišit.

Srubec má nyní přibližně tři tisíce obyvatel. I z dřívějších průzkumů MF DNES a dotazování vyplývá, že se drtivá většina místních na obchvat těší, odpůrců jsou spíše jednotky. Současná komunikace vede napříč celou obcí, která je protáhlá a na délku má dva a půl kilometru.

Při dřívějších měřeních tudy projelo zhruba devět tisíc vozidel denně. Teď je to podle starostky Lenky Malé ještě více, protože tudy projíždí víc nákladních aut právě k dálnici D3. Někde jsou tam kolem silnice jen úzké chodníčky, nejhorší je to v tomto ohledu kolem obecního úřadu, nedaleko fotbalového hřiště nebo kus od návsi. Blízko průtahu už několik let stojí také základní škola, i tam přivítají, až místo tisíců pojedou kolem jen stovky aut.

Už více než rok ale mají Srubečtí v obci přece jen výrazně klidnější provoz. Je to díky úsekovému měření. „Je to úplně super. Skoro všichni teď padesátku dodržují. Máme asi 280 pokut měsíčně, takže opatření zafungovalo výborně,“ pochvaluje si Lenka Malá.

„Před oficiálním zavedením systému jsme týden měřili rychlost a bylo z toho 15 tisíc přestupků. To bylo opravdu dramatické číslo,“ uvedl už dříve náměstek českobudějovické primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. Právě magistrát totiž Srubci pomáhá s celou agendou.

Byť se doprava v tomto ohledu zklidnila, Lenka Malá netrpělivě očekává, až se začne obchvat stavět. „Pak to bude ještě mnohem bezpečnější,“ dodala.

Obchvaty se v nejbližších letech budou stavět třeba kolem Trhových Svinů na Budějovicku a Husince na Prachaticku, v Táboře, Blatné či Sedlici na Strakonicku. Už v létě bude hotovo v Lišově a Štěpánovicích.