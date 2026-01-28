Železniční koridor u Budějovic stopli, v novém rozpočtu SFDI na stavbu nezbylo

Jan Jakovljevič
  11:32aktualizováno  11:32
Železniční trať mezi Ševětínem a Nemanicemi na Českobudějovicku se letos stavět nezačne. Na úsek se dvěma dlouhými tunely totiž nezbyly v nově schváleném rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury peníze. Hodnota zakázky činí více než 21 miliard korun.
Trať nově povede mezi Hrdějovicemi a Borkem.

Trať nově povede mezi Hrdějovicemi a Borkem. | foto: Správa železnic

Vlaky po dokončení prací přestanou využívat dosavadní trasu přes Hlubokou nad...
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
8 fotografií

Zahájení stavby letos, dokončení v roce 2032. Takový byl jízdní řád výstavby úseku železničního koridoru mezi Ševětínem a Nemanicemi u Českých Budějovic.

Na stavbu s nejvyšší přípustnou hodnotou 21,3 miliardy korun vypsala Správa železnic loni v březnu soutěž, uchazeči podali nabídky, ale nakonec je všechno jinak. Nejsou peníze. S informacemi přišel jako první web zdopravy.cz.

„Projekt mezi Nemanicemi a Ševětínem se posouvá do střednědobého výhledu. V návaznosti na další přípravu předpokládáme úpravu zadání a rozdělení zakázky do dvou samostatných částí, a to na stavební a technologickou, které by byly soutěženy odděleně s cílem snížit celkovou cenu stavby,“ přiblížila pro iDNES.cz mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Stavbu trati se dvěma tunely z Nemanic do Ševětína může stopnout málo peněz

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který vláda v pondělí schválila, počítá pro železnici s částkou 72,2 miliardy korun. Dvacet miliard vynaloží na údržbu tratí, stovky milionů poputují do rekonstrukcí nádražních budov, zvýšení bezpečnosti přejezdů, v plánu je také elektrizace několika tratí.

„Podařilo se nám sestavit proinvestiční, a především udržitelný rozpočet na dopravu. Cílem totiž nemá být namalovat si rekordní výdaje a pak přemýšlet, jestli na ně máme peníze, ale připravit vyvážený a rozumný plán investic, který má pozitivní dopad pro občany, bezpečnost a ekonomiku. Meziročně zvedáme rozpočet Ředitelství silnic a dálnic i Správy železnic a investujeme do prioritních staveb,“ řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Tunely i trať mají stavební povolení

Bednárik už v prosincovém rozhovoru vyjádřil překvapení nad tím, že se na železnici nedaří stavět rychleji nebo levněji. „Nemám jistotu, že drážní inflace, která se tady uvádí, konkrétně u Správy železnic, je v pořádku. Mým cílem bude dosáhnout toho, že budeme mít, jednoduše řečeno, za méně peněz více muziky,“ uvedl.

Původně se přitom skloňovala varianta, že by se výstavba financovala formou PPP projektu. Ministerstvo dopravy v říjnu na dotaz iDNES.cz reagovalo, že jej opustili z důvodu úpravy technického řešení, zejména změny způsobu ražby, což snížilo náklady projektu.

„Přepočet prokázal, že vybudování projektu podle nového technického řešení přináší o 20 procent nižší hodnotu za peníze, než byl předpoklad při původním technickém řešení,“ vysvětil tehdy mluvčí ministerstva František Jemelka, proč došlo ke změně.

Trať nově povede mezi Hrdějovicemi a Borkem.
Vlaky po dokončení prací přestanou využívat dosavadní trasu přes Hlubokou nad Vltavou-Zámostí, nově se krátce za Budějovicemi ponoří do Hosínského tunelu dlouhého 3 120 metrů. „Následující Chotýčanský tunel se díky délce 4 775 metrů stane nejdelším na české železnici,“ upřesnila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. Na snímku vizualizace budoucího koridoru.
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
8 fotografií

Mluvčí SŽ zároveň podotkla, že roli sehrála i časová náročnost, stavba formou PPP by mohla začít přibližně až v roce 2028. „Nevýhodná by pro koncesionáře byla i vzhledem k délce stavebních prací. Vybrali jsme vhodnější projekty, které zařadíme do soutěží formou PPP,“ doplnila.

Mezi nejzásadnějšími projekty, které jsou součástí úseku Ševětín–Nemanice, je i výstavba tunelů. Chotýčanský bude měřit 4,8 kilometru a stane se nejdelším tunelem na české železnici. Kratší Hosínský bude dlouhý 3,1 kilometru. Oba i celá hlavní trať v délce kolem 18 kilometrů už mají stavební povolení.

Vlaky pojedou dvoustovkou. SŽ hledá firmu na stavbu koridoru u Budějovic

Trať do Budějovic se zkrátí o čtyři kilometry, koleje povedou ve zcela nové trase. Vlaky po dokončení prací přestanou jezdit přes Hlubokou nad Vltavou-Zámostí a krátce za Budějovicemi vjedou do zmíněných tunelů. Ševětín zároveň získá moderní a bezbariérové nástupiště. Traťová rychlost by měla být 200 km/h, dokončení koridoru zkrátí cestu o dalších devět minut.

Správu železnic povede od 1. února nový generální ředitel. Stane se jím bývalý předseda představenstva nákladního dopravce ČD Cargo. Ve funkci nahradí Jiřího Svobodu, kterého v prosinci odvolala správní rada kvůli policejnímu prověřování některých zakázek. Vedením organizace byl od té doby pověřený náměstek Mojmír Nejezchleb.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Oderská církevní škola rozšiřuje ubytování pro studenty, opravila historický dům

ilustrační snímek

Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách na Novojičínsku rozšiřuje zázemí pro studenty. V opravené budově někdejšího...

28. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Charitní pečovatelská služba v Litomyšli získala nové zázemí

ilustrační snímek

Charitní pečovatelská služba v Litomyšli na Svitavsku získala nové zázemí. Na pomezí průmyslové zóny a Trstěnické ulice postavila budovu nazvanou Vila...

28. ledna 2026  10:46,  aktualizováno  10:46

Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc

Ukradl hodinky za milion a utekl, podezřelého hledá policie

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé hodinky značky Rolex. Z místa poté utekl, jeho tvář však zachytil kamerový systém v ulici. Policisté...

28. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Kauzy poslance probublaly na radnici Hradce, opozičník čelil návrhům na odvolání

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Dvě kauzy kolem poslance Denise Doksanského (ANO) v úterý odpoledne prosákly i do diskuse městských zastupitelů Hradce Králové. Šéf škol Sion čelil hned dvěma návrhům na odvolání. O jeho vystoupení z...

28. ledna 2026  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olomoucké muzeum láká na výstavu italského barokního malířství Idea Krásy

OlomouckĂ© muzeum lĂˇkĂˇ na vĂ˝stavu italskĂ©ho baroknĂ­ho malĂ­Ĺ™stvĂ­ Idea KrĂˇsy

Čtyři desítky obrazů a kreseb, které ilustrují vývoj italského barokního malířství rozkročeného mezi naturalismem a klasicismem, nabízí výstava s názvem Idea...

28. ledna 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

Na Jesenicku zemřela seniorka na elektrokole po střetu s osobním autem

ilustrační snímek

Na Jesenicku zemřela po střetu s osobním autem třiasedmdesátiletá seniorka jedoucí na elektrokole. Tragická nehoda se stala v úterý večer v České Vsi, jde o...

28. ledna 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Vilém Kováč (na snímku) je obžalovaný z organizování rozsáhlé drogové trestné...

Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl...

28. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  12:15

Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí

Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna...

Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze 2 a dalších místech. Zadrželi 16 lidí, zatím nikoho neobvinili. Radnice pracoviště...

28. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  12:10

BILLA ani v roce 2026 nepolevuje. Opět plánuje masivní expanzi napříč Českou republikou

28. ledna 2026  12:07

Ostravská náměstkyně Hoffmannová dál povede školství, koalice změnu odmítla

ilustrační snímek

Náměstkyně ostravského primátora pro školství Andrea Hoffmannová (Piráti) bude svou funkci od února do konce volebního období vykonávat z pozice neuvolněné...

28. ledna 2026  10:24,  aktualizováno  10:24

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Muzeum Jindřichohradecka láká kromě výstav na obnovený rajský dvůr

ilustrační snímek

Muzeum Jindřichohradecka láká letos návštěvníky kromě tradičního programu i na obnovený rajský dvůr minoritského kláštera. Mezi vrcholy letošní sezony budou...

28. ledna 2026  10:16,  aktualizováno  10:16

KVÍZ: Jak dobře znáte seriál Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby Lady Whistledown. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje...

vydáno 28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.