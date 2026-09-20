Dopravě v Českých Budějovicích mají pomoci nové obchvaty i záchytná parkoviště

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dopravě v Českých Budějovicích mají ulevit nové obchvaty, propojení ulic i záchytná parkoviště. Do krajského města denně přijíždí až 20.000 automobilů z okolních měst a obcí a kapacita odstavných ploch nestačí. Město posiluje městskou hromadnou dopravu a zavádí novou linku. Kamionovou dopravu z města odvede od léta 2028 takzvaná severní spojka, která propojí dálnici D3 se silnicí I/20 na Písek. Kraj plánuje druhou etapu jižní tangenty, která na dálnici napojí oblasti kolem Trhových Svinů a Nových Hradů, zjistila ČTK.

Zásadní vliv na dopravu v krajském městě mělo vybudování dálnice D3, jejíž část jako obchvat mohou řidiči využívat zdarma bez dálniční známky. "Podle průběžného sledování dosahovala intenzita dopravy na dálničním obchvatu u tunelu Pohůrka až přibližně 14.000 vozidel denně," sdělila ČTK Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana. Kraj na dálnici napojuje další stavby. Příští rok by mohla začít stavba druhé etapy jižní tangenty, která k dálnici přivádí automobily od silnice II/156 z Nových Hradů.

Další důležitou stavbou je připravovaný podjezd pod českobudějovickým železničním nádražím, tedy třetí etapa přeložky silnic II/156 a II/157 a propojení silnice I/3 s Lidickou třídou, takzvaná Nová Papírenská. "Tyto stavby mají společně postupně vytvořit funkční systém komunikací, který umožní převést dopravu mimo nejzatíženější části Českých Budějovic," uvedla Dědičová. Součástí podjezdu, který propojí Mánesovu třídu a Zanádražní komunikaci, tedy západní a východní část města, bude i nový podchod pod nádražím, lávka a parkovací dům na východní straně nádraží.

"Mezi nejvýznamnější dokončené investice patří propojení ulic Branišovská a Na Sádkách, což výrazně zlepšilo plynulost provozu v západní části města. Stavba započala již v minulém období a my na ni navazujeme další etapou komunikace ve směru na Litvínovice, na které probíhají projekční práce," uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko).

V Budějovicích se opravují dva mosty na křižovatce Strakonická – Pražská a druhý most Kosmonautů na Mánesově třídě. Nový most, který uleví vytížené Mánesově třídě, by se měl příští rok začít stavět přes Papírenskou ulici. Město také dokončuje přípravy propojení ulicemi Hraniční a Hlinská na východní straně města.

Po otevření parkovacího domu Stromovka v roce 2024 České Budějovice plánují další kapacity pro rezidenty na sídlišti Máj a podzemní stání na Senovážném náměstí. "Posilujeme stávající linky MHD a od příštího roku zavádíme novou linku, která propojí sídliště Máj, přes doposud výrazně neobsluhovaný Švábův Hrádek, s centrem města," uvedl Bureš. Město se zapojilo do projektu spolujízdy a sdílení automobilů. U každé dopravní stavby plánuje město také cyklostezku.

Město trápí vysoký počet vozidel, která denně přijíždějí do Českých Budějovic z okolních obcí a měst. Pro až 20.000 automobilů nestačí kapacita záchytných parkovišť P+R. "Jednáme s Jihočeským krajem o případné podpoře budování parkovišť v uzlech IDS mimo město, kde bude možné vozidlo odstavit a takzvanou poslední míli na cestě do zaměstnání realizovat hromadnou dopravou," doplnil Bureš.

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