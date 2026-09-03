Auto u Zvěrkovic havarovalo pod parovodem. Zraněného vyprošťovali hasiči

Nehoda se stala před pátou hodinou odpoledne pod vedením parovodu. Zdravotnické operační středisko vyslalo na místo posádku rychlé zdravotnické pomoci i vrtulník. Zasahovala tam také profesionální jednotka hasičů z Týna nad Vltavou.
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V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Hasiči po příjezdu stabilizovali havarované vozidlo, zaklíněného člověka vyprostili a poskytli mu první předlékařskou pomoc. Následně ho předali to péče záchranářů. Na automobilu také provedli protipožární opatření.
Lékaři muže celkově zajistili a podali mu léky proti bolesti. Následně byl transportován do českobudějovické nemocnice s podezřením na středně těžká poranění.
Při nehodě se poškodilo parovodní potrubí i jeho opěrná konstrukce. Vrak bude možné vyprostit až po kontrole poškozeného vedení. Hasiči proto řidiče vyzvali, aby místě projížděli se zvýšenou opatrností.