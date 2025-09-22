Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Spolujezdkyně čelní střet nepřežila

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:02
Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dopoledne čelně srazila dvě auta. Na následky zranění zemřela spolujezdkyně z jednoho vozu a další tři lidé utrpěli zranění. Záchranáři navíc převezli do nemocnice na vyšetření i dvě děti.
Na silnici I/34 u Lásenice se čelně srazila auta. (22. září 2025) | foto: HZS Jihočeského kraje

Silnice z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic byla kvůli vyšetřování havárie více než tři hodiny zcela uzavřena.

Na silnici I/34 u Lásenice se čelně srazila auta. (22. září 2025)

Třicetiletý řidič, jehož spolujezdkyně kvůli nehodě zemřela, přejel do protisměru a srazil se s dalším osobním autem.

„Okolnosti tragické nehody se budou zabývat jindřichohradečtí dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.

Dopravní nehody si v kraji od začátku roku vyžádaly 33 životů.

