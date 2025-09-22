Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Spolujezdkyně čelní střet nepřežila

Silnice z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic byla kvůli vyšetřování havárie více než tři hodiny zcela uzavřena.
Třicetiletý řidič, jehož spolujezdkyně kvůli nehodě zemřela, přejel do protisměru a srazil se s dalším osobním autem.
„Okolnosti tragické nehody se budou zabývat jindřichohradečtí dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
Dopravní nehody si v kraji od začátku roku vyžádaly 33 životů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz