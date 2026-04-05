Řada uzavírek omezí dopravu v Budějovicích. I kvůli nim otevřou Rudolfovskou

Lukáš Marek
  10:22aktualizováno  10:22
Tisíce obyvatel Budějovic, ale také dojíždějící do krajského města s napětím očekávají, jak to bude od úterý 7. dubna vypadat s dopravou. Ten den totiž začne řada omezení v čele se zavřenou Mánesovou ulicí. Vedení radnice proto připravilo některé změny, které mají v následujících šesti měsících zajistit lepší plynulost dopravy.
Na mostě Kosmonautů už několik týdnů pokračují přípravy na jeho zbourání a stavbu nového. | foto: Lukáš Marek, MF DNES

Zřejmě největší komplikace přinese bourání mostu Kosmonautů přes Malši a stavba nového. Ten je součástí Mánesovy ulice. Dopravní omezení tam potrvají až do konce listopadu.

Se zúžením musí řidiči počítat také opodál kolem Koh-i-nooru. „Zástupci společnosti Čevak už několik let důrazně upozorňují, že je stav tamní kanalizace opravdu kritický. Takže to takhle spojíme,“ vysvětlil náměstek primátorky pro investice Petr Maroš. Práce budou podle něj poměrně náročné, protože tam vede jedno z největších potrubí ve městě a usazené je hodně hluboko.

Aby toho nebylo málo, silnice se bude opravovat i nedaleko u zimního stadionu a krajského úřadu. K tomu přibude i rekonstrukce blízko nemocnice a rázem je dopravně ochromená velká část města.

Také proto vedení radnice připravilo některé změny, které mají v následujících šesti měsících zajistit lepší plynulost dopravy. Chystá se třeba úprava semaforů na 23 z celkového počtu 53 křižovatek se světelnou signalizací.

Stavba mostu na půl roku přetne vytížený městský okruh v Českých Budějovicích

„Podařilo se nám prosadit také celodenní provoz přes Modrý most. Rovněž bude možné odbočit vlevo z Mánesovy do Dukelské ulice,“ zmínil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Uzavírky v Českých Budějovicích

  • Mánesova: most Kosmonautů 7. 4. až 30. 11.
  • Mánesova: úsek Lidická – B. Němcové 7. 4. až 30. 11. (zúžení do jednoho pruhu v každém směru)
  • F. A. Gerstnera: 7. 4. až 28. 4.
  • U Zimního stadionu: 30. 4. až 15. 5.
  • B. Němcové, 1. etapa: 4/2026 až 12/2026
  • Branišovská: 20. 3. až 9. 11.
  • Pražská, most u křižovatky se Strakonickou: 13. 4. až 30. 9.
  • Silnice I/3, Planá u ČB: 23. 3. až 30. 11. (omezení)
    Pozn.: Dlouhodobě je uzavřená také Nemanická v Kněžských Dvorech, kde omezení potrvá až do léta 2028. Zavře se také Zátkovo nábřeží v centru Budějovic, kde vznikne náplavka, uzavírka tam potrvá do listopadu 2027.

Dále se bude z Mánesovy odbočovat ve dvou pruzích místo jednoho směrem do Lidické a na Senovážné náměstí. Úpravy se dotknou také samotného centra. V České ulici se otočí jednosměrka tak, aby se tudy dalo snáze opustit historické jádro. Stejně tak bude dočasně možný výjezd Kanovnickou u Lannovy třídy.

Zatímco osobní automobily se zavřenému mostu Kosmonautů vyhnou především přes Havlíčkovu kolonii, pro autobusy a nákladní dopravu povede objízdná trase po Lidické, přes Krumlovský most a Žižkovu třídu na Novohradskou. „V Havlíčkově kolonii také vzniknou dva dočasné přechody pro chodce, a to v Čechově a Marie Vydrové,“ doplnil Bureš. Protože jsou kvůli stavbě mostu také zavřené obě cyklostezky pod Mánesovou ulicí u Malše, mají kolaři náhradní trasu přes Havlíčkovu a Dukelskou.

Vedení radnice se také oproti původním plánům rozhodlo jednu silnici otevřít. Auta se tak rovněž 7. dubna vrátí do Rudolfovské třídy mezi Sady a viadukt. Tam přitom původně měla pokračovat další etapa rekonstrukce.

„Sice už jsme vysoutěžili zhotovitele na další část, ale o rok ji odložíme. Tím, že se řidiči brzy nedostanou ven z města ani po Pražské, rozhodli jsme se uvolnit tento výjezd,“ vysvětlil náměstek Maroš. Otevření Rudolfovské se dotkne také MHD. „Linky 10, 11, 14, 16 a 19 se vrátí na své standardní trasy včetně obsluhy zastávek,“ informoval dopravní podnik.

České Budějovice budou dál blokovat kolony, chybí příliš mnoho silnic

A dopady na provoz bude mít i rekonstrukce menšího mostu přes Dobrovodský potok na Pražské třídě, hned u rušné křižovatky se Strakonickou. Ředitelství silnic a dálnic tam opravu plánuje roky, ale několikrát ji muselo odložit kvůli jiným akcím, které omezovaly provoz. Letos už se do prací pustí. Úplná uzavírka tam bude od 13. dubna do 30. září. Auta či autobusy budou moci jet po objízdné trase přes tamní obchodní zónu a kolem Budvaru, další zvolí objížďku po nedaleké ulici Generála Píky.

Brzy také začnou práce na proměně Zátková nábřeží u Železného a Zlatého mostu v centru města, kde má vzniknout náplavka. Práce tam potrvají do konce příštího roku a auta tudy nebudou moci jezdit ani tam parkovat. „Proto uděláme naproti přes řeku dočasnou úpravu a vznikne tam modrá zóna, aby tam mohli místní obyvatelé snadněji zaparkovat,“ upozornil Bureš. Samotné Zátkovo nábřeží zůstane průchozí pro pěší.

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové válce už nic nezbylo, bývalo třeba pět hospod na pád stovek obyvatel. Všechny se prý uživily. Třída...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  23:16

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem, který...

5. dubna 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Na jižní Moravě padlo šest teplotních rekordů, bylo skoro 25 stupňů

ilustrační snímek

Na šesti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 5. dubna. Nejvyšší hodnotu naměřili...

5. dubna 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem. Jeden z...

5. dubna 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Vysočině dnes byla překonána teplotní maxima na třech stanicích Třebíčska

ilustrační snímek

Na Vysočině byla překonána teplotní maxima pro dnešek na třech meteorologických stanicích v okrese Třebíč. Na všech padly deset let staré rekordy. Nejtepleji...

5. dubna 2026,  aktualizováno 

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Na severu Čech padl teplotní rekord na jedné stanici, v Ústí - Vaňově

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes padl teplotní rekord na jediné z 25 stanic, které měří alespoň 30 let. Nové maximum má Ústí-Vaňov, kde dnes bylo 24,4 stupně Celsia....

5. dubna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Při nehodě motorky na Českobudějovicku se zranil řidič a jeho spolujezdkyně

ilustrační snímek

Dva lidé se zranili dnes odpoledne při nehodě motocyklu u Chvalešovic na Českobudějovicku. Osmašedesátiletý řidič vyjel v zatáčce mimo silnici. Má středně...

5. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Dálnici D11 u Prahy je po bourání mostu na exitu 8 plně průjezdná

Dálnici D11 u Jiren zavřelo bourání mostu (4. dubna 2026)

Dálnice D11 u Prahy je po nočním bourání mostu na exitu 8 u Jiren opět plně průjezdná. Úplná uzavírka začala v sobotu kolem 19:15, most se podařilo zbourat krátce před 02:00. Po dokončení úklidu...

4. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  5. 4. 19:06

Silný vítr komplikuje hašení požáru lesa u Dolan na Náchodsku

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hoří les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojuje deset jednotek hasičů, povolali také vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního...

5. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

