Naším cílem je, aby městská doprava byla nejen prostředkem přepravy, ale i součástí kultivovaného a inspirativního městského prostředí. Veřejný prostor má obrovský vliv na to, jak město vnímáme. Chceme, aby i zdánlivě obyčejná autobusová zastávka mohla být příjemným a estetickým místem,“ uvedl Slavoj Dolejš, ředitel Dopravního podniku města České Budějovice (DPMCB).

Umělecké malby přibývají s průběžnými rekonstrukcemi zázemí a sociálů pro řidiče městské hromadné dopravy a dalších technických budov DPMCB.

Autorem díla je budějovický výtvarník Vladimír „Happy“ Horváth. S dopravním podnikem nespolupracoval poprvé, malbu na autobusu s tematikou Budějovického majálesu, kterou spoluvytvářel, nepřehlédnete ani z výšky.

Známý je také jeho mural pro Biologické centrum AV ČR, srny na bytovém domě u Mostu kosmonautů, filmová stěna v letním kině Háječek nebo výmalby dříve přístupných podchodů pod Nádražní ulicí.

Nový mural tematicky reaguje na název zastávky i místo samotné. „Základní inspirací byla slovní hříčka spojená s kolonií, která zdobí celý vnitřek zastávky. Dvě strany stavby jsou tematicky věnované Janu Husovi. Vizuální motiv stromu zasaženého bleskem pak vychází z nejbližšího okolí zastávky. Není symbolem zmaru – spíš naopak. Do krajiny v navazujícím motivu přichází voda, ta přináší život a naději,“ přibližuje Horváth myšlenky díla.

Spojení sprejové techniky s malbou štětcem je nejvíce patrné právě v detailní práci s proudem vody. Na malbě autor pracoval několik týdnů, přičemž se setkával s velkým zájmem kolemjdoucích i řidičů.

„Jeden z řidičů mě viděl, jak ještě přemýšlím, co kde poupravit, a řekl mi: ‚Už je to hotový, už na to nehrabej.‘ Měl pravdu,“ dodává s úsměvem Horváth.

DPMCB takto ozdobil už šestý objekt ve svém provozu. Naposledy letos v dubnu představil mural od budějovického ilustrátora a grafika Daniela Kyncla na měnírně na Pražské třídě. Ještě letos vznikne malba také na konečné na Borku. Umělecké výmalby se stávají součástí dlouhodobé snahy propojit běžný provoz městské dopravy s kulturním a estetickým vnímáním prostoru.