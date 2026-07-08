Dopravu v Č. Budějovicích přes léto omezuje několik oprav vozovek a mostů

Dopravu v Českých Budějovicích omezuje několik oprav vozovek a mostů. Žádná rekonstrukce by se však neměla výrazněji protáhnout proti plánovanému harmonogramu. ČTK to řekl náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko). Nejzásadnější opravy se týkají mostu Kosmonautů, třídy Boženy Němcové a mostu na Pražské třídě.
"Nedávno jsme měli koordinační schůzku se zhotoviteli. Nikdo nám nehlásil žádné zásadní problémy a stavby by neměly nabírat zpoždění. Samozřejmě se nedá vyloučit, že se termín dokončení o pár dní nebo týdnů posune. Ale rozhodně by se nemělo stát, že by se to protáhlo do další stavební sezony," uvedl.
Některé opravy zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic, jiné Jihočeský kraj a další České Budějovice. V součtu jde o projekty za stovky milionů korun. Nejnákladnější je oprava mostu Kosmonautů, která vyjde přibližně na 220 milionů korun. Odborná analýza před několika lety ukázala, že se stav mostu Kosmonautů zhoršuje. Jihočeský kraj, jemuž most patří, proto musel dopravní značkou snížit nosnost z 35 na 23 tun. Projekt počítá s rozebráním mostu a výstavbou nového. Denně přes něj projede více než 10.000 aut, navíc je jedním z mála mostů, který vede přes řeku Malši.
"Dopravní komplikace občas registrujeme na Pražské třídě, kde v dubnu také začala oprava mostu přes Dobrovodský potok, který už kapacitně nestíhal při větších deštích. Most vytvořil špunt, voda pod ním nemohla plynule protékat a často zatopila nedaleké garáže," řekl Bureš. Oprava obou mostů by měla skončit letos.
Do ledna ale potrvá rekonstrukce třídy Boženy Němcové, kde město mění vodovody, rozvody elektřiny a kanalizaci pod povrchem. Jde o první etapu v části kolem českobudějovické nemocnice. Na ni bude v příštím roce navazovat druhá část v pasáži blíže centru města. "Samozřejmě jsme mohli všechny opravy odložit a počkat s nimi. Ale nedává to smysl, protože se jedná o práce, které se dříve nebo později musí udělat," řekl Bureš.