Zhoršující stav rozhledny, která je součástí oblíbené naučné stezky Soumarské rašeliniště u Teplé Vltavy, se vizuálně nejvíce projevil letos na jaře.

„Proto jsme oslovili certifikovaného statika, aby odborně zhodnotil stav vyhlídky. Původně jsme předpokládali, že by před letošní hlavní sezonou mohly stačit jen sanační stavební zásahy, ale závěry posudku jsou nekompromisní. Vyhlídku nelze považovat za vyhovující ve smyslu platných norem a je nutné zamezit vstup návštěvníků,“ sdělil závěry statického posudku mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Doplnil, že podle statika se životnost takových objektů umístěných v tak náročných klimatických podmínkách pohybuje mezi deseti až patnácti lety. „Vyhlídka slouží turistům od roku 2011, tedy dosáhla hranice předpokládané životnosti,“ konstatoval Dvořák.

Její možná oprava je podle statika komplikovaná. Znamenala by výměnu zejména hlavních nosných stropních trámů kotvených do sloupů a ostatních stropních, hnilobou napadených podlahových trámů, a to v obou podlažích. Dále výměnu vzpěr zábradlí v obou patrech a hlavních vzpěr narušených hnilobou v prvním patře.

„Oprava, která by podle předpokladů byla finančně a časově velmi náročná, by navíc prodloužila životnost stavby jen v řádu několika roků. Když navíc přihlédneme k tomu, jak za posledních bezmála dvacet let vyrostly okolní stromy, které už zasahují do vyhlídky nejen prvního, ale už i druhého patra, rozhodli jsme se pro stavbu nové vyhlídky,“ vysvětlil mluvčí parku.

Při přípravě nového projektu se bude zvažovat vzhled, výška vyhlídky, stavební materiály, ale také se musí zohlednit aktuální podmínky podloží rašeliniště, ve kterém došlo po částečné revitalizaci k vzedmutí podzemní vody. Práce na něm začnou co nejdříve.

Bude nutné vypracovat kompletní projekt včetně všech povolení ke stavbě v tak citlivém území, jakým je Soumarské rašeliniště. Sousedí totiž s I. zónou národního parku. Z jedné strany protéká Teplá Vltava, na opačné vede železniční trať.

„Navíc se aktuálně zabýváme stavem podobné vyhlídky na Jezerní slati, kde došlo k dílčím opravám před několika lety. Její celková životnost se ale už také blíží ke svému konci, který se předpokládá v průběhu roku až dvou. I tady budeme chtít vyhlídku zachovat, ale i to bude s největší pravděpodobností znamenat stavbu nové,“ zmiňuje tiskový mluvčí.

Vyhlídka na Jezerní slati je i nadále veřejnosti přístupná. Rozhledna na Soumarském rašeliništi už musela být uzavřená. Naučná stezka se dál může využívat.