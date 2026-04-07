Dům přírody Třeboňska se přesune do historických bývalých jatek v Třeboni. Část areálu z roku 1907 se promění v návštěvnické středisko zaměřené na ochranu přírody. Přestavba si vyžádá zhruba 90 milionů korun. Nové centrum, které chce snižovat negativní dopady turismu v třeboňské krajině, by se mělo otevřít do konce roku 2028, řekla dnes ČTK Klára Černá, ředitelka Českého nadačního fondu pro vydru, který je realizátorem a budoucím provozovatelem centra.
Současný Dům přírody Třeboňska, který vznikl před 16 lety jako první zařízení tohoto typu v ČR, sídlí na zámku a hrozí jeho uzavření. Proto se s podporou Programu švýcarsko-české spolupráce, kraje a města upraví část areálu v Jateční ulici. "Chceme zachovat industriální ráz. Součástí interiérů budou malý kinosál a badatelna určená návštěvníkům i pro realizaci vzdělávacích programů. Venkovní část bude obnášet návštěvnickou relaxační zónu a zábavně vzdělávací prvky na přilehlém nádvoří, podobně tomu bude také v přírodní zahradě u Zlaté stoky," uvedla Černá.
Nové centrum nabídne interaktivní expozice, digitálního průvodce či vzdělávací programy založené na principu místně zakotveného učení. Ekocentrum vydra chce také spolupracovat s vydavateli cyklistických a turistických map, aby motivovali turisty k návštěvě méně zatížených míst v regionu. "Zvyšování informovanosti a posilování vědomí společné odpovědnosti za zachování unikátního přírodního dědictví bude náplní naší práce," uvedla Černá.
Aktivity dům plánuje také v partnerství s CHKO Třeboňsko, Místní akční skupinou Třeboňsko a Turistickou oblastí Třeboňsko. Český nadační fond pro vydru také provozuje záchrannou stanici a její expozice zvířat s příběhem.