Dům pro seniory v Sousedovicích prošel modernizací za 100 milionů korun

Charita Strakonice dokončila modernizaci Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Seniorům nabízí vyšší komfort a kapacita se zvýšila o třetinu. Zařízení má vlastní kuchyni, je energeticky úspornější a nabízí lepší možnosti péče. Stavba, která trvala 20 měsíců, stála 100 milionů korun. Z toho 80 milionů získala charita z Národního plánu obnovy, řekla dnes ČTK mluvčí Diecézní charity České Budějovice Veronika Rybáčková.
Kvůli přestavbě charitního Domu klidného stáří sv. Anny se klienti museli přestěhovat a bydleli v provizorních podmínkách. "Přístavbou a rekonstrukcí vzniklo v domově 29 jednolůžkových a šest dvoulůžkových pokojů. Pokoje jsou krásně prosvětlené, zařízené většinou novým nábytkem a každý má své sociální zařízení. Některé pokoje mají i balkon," uvedla ředitelka Charity Strakonice Olga Medlínová.
Součástí modernizace je také nové technické i provozní zázemí, zařízení má nyní plnohodnotnou kuchyni. Na kuchyni navazuje rozlehlá jídelna, která slouží i jako společenská místnost pro aktivity. "Dá se rozdělit posuvnými stěnami na více úseků, takže v případě mše svaté, rozdílných činností či školení není problém získat soukromí pro menší skupinku. A z čeho mám asi největší radost, je lůžkový výtah, nová prádelna a klubovna s plně vybavenou kuchyní pro společné vaření a pečení," doplnila Medlínová.
Kapacita ze zvýšila ze 30 na 41 míst. Nová místa jsou již plně obsazena kvůli dlouhodobému převisu žádostí o umístění. Jen za loňský rok jich přišlo 22, celkově v Domě klidného stáří evidují 84 žadatelů, což je dvojnásobek kapacity. Kvůli vyšší kapacitě zařízení přijalo šest nových pracovníků. "Aktuálně ještě hledáme posilu do přímé péče," uvedla vedoucí domova Pavla Piklová.
Díky modernizaci je objekt energeticky úspornější. Má nová okna, zateplení, tepelná čerpadla i solární panely. Náklady dosáhly 100 milionů korun. "Celkem 80 milionů jsme získali z dotace ministerstva práce a sociálních věcí, 13 milionů čerpáme z úvěru a zbytek byl uhrazen z vlastních zdrojů a dalších projektů," uvedla ekonomka Charity Strakonice Petra Frčková.