Éra kurátora Michala Škody po třiceti letech končí. Co bude dál s Domem umění?

Lukáš Marek, ČTK
  9:32aktualizováno  9:32
Rekonstrukce budovy na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích může být v listopadu znovu ve hře. Výstavy tam teď budou jiné. Michala Škodu na pozici kurátora Galerie současného umění vystřídá Kristýna Hájková.
Kurátor Michal Škoda se po téměř 30 letech loučí s českobudějovickým Domem...

Kurátor Michal Škoda se po téměř 30 letech loučí s českobudějovickým Domem umění. Poslední výstavou je Dům v domě od architektonického studia Malý Chmel. Na snímku je Škoda s možným budoucím modelem budovy na hlavním náměstí. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Kurátor Michal Škoda se po téměř 30 letech loučí s českobudějovickým Domem...
Kurátor Michal Škoda se po téměř 30 letech loučí s českobudějovickým Domem...
Prestižní galerie sídlí v prvním patře.
Dům umění (vpravo od hotelu Dvořák) stojí blízko radnice na náměstí Přemysla...
16 fotografií

Jen dva. Když začalo před pár měsíci vedení českobudějovické radnice po dlouhých letech hledat nového „šéfa“ pro Dům umění, přihlásila se pouze dvojice Kristýna Hájková a Jiří Ptáček.

Důvodů pro tak malý zájem je více. Jedním z nich je bezesporu dění kolem budovy samotné, kde už měli být v tuto dobu stavaři a kompletně ji rekonstruovat. Vedení města však loni modernizaci stoplo s tím, že má teď jiné priority. U Domu umění se pak protestovalo a spory přesáhly i regionální dění.

Z Domu umění udělal Michal Škoda uznávanou středoevropskou galerii

Vítězem soutěže a novou kurátorkou Galerie současného umění a architektury v historickém domě na náměstí Přemysla Otakara II. se stala Kristýna Hájková. Do funkce oficiálně nastoupí 1. října a už má připravenou také svou vizi. Chystá se navázat na program, který měla galerie v minulosti, tedy na architekturu a současné umění.

„Lehkou změnou bude to, že každý rok se bude věnovat nějakému konkrétnímu tématu, a tudíž výstavy budou součástí širšího cyklu. V následujícím roce se budeme věnovat fenoménu veřejného prostoru, v roce 2027 kolektivní paměti a v roce 2028 bych chtěla navázat i na to, že České Budějovice budou evropským hlavním městem kultury,“ vyjmenovala Hájková.

Svou první výstavu v Domě umění chce uspořádat příští rok na jaře. Hodlá spolupracovat také s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity či Jihočeským divadlem.

Kurátor Michal Škoda se po téměř 30 letech loučí s českobudějovickým Domem umění. Poslední výstavou je Dům v domě od architektonického studia Malý Chmel. Na snímku je Škoda s možným budoucím modelem budovy na hlavním náměstí.
Kurátor Michal Škoda se po téměř 30 letech loučí s českobudějovickým Domem umění. Poslední výstavou je Dům v domě od architektonického studia Malý Chmel. Na snímku je Škoda s možným budoucím modelem budovy na hlavním náměstí.
Kurátor Michal Škoda se po téměř 30 letech loučí s českobudějovickým Domem umění. Poslední výstavou je Dům v domě od architektonického studia Malý Chmel.
Prestižní galerie sídlí v prvním patře.
16 fotografií

Zatímco Kristýna Hájková mluví o tom, že chce navázat na program, končící kurátor Michal Škoda je opačného názoru. „Bude začínat znovu od nuly, Galerie současného umění a architektury teď víceméně končí,“ upozorňuje.

Čtvrteční vernisáží výstavy nazvané Dům v domě se završuje jeho skoro třicetileté tažení, kdy Škoda do Budějovic například opakovaně přilákal špičky světové architektury.

Nebál se ani kontroverznějších projektů, při jedné výstavě například jezdila po galerii vycpaná kočka na vysavači. Největší rozruch vzbudil projekt architekta Jana Šépky, kterých nechal postavit kolem Samsonovy kašny sedmimetrovou bariéru a chodilo se k ní po lávce vyvedené z galerie. Výstavu nazval Vnímání. „Snažil jsem se něco budovat, ale nepodařilo se mi to dotáhnout do konce. Nebylo to v mých silách,“ zmínil.

Za Dům umění bojovali s mečem a štítem, budějovické zastupitele ale nepřesvědčili

Nadále je pevně přesvědčený o tom, že město se mělo pustit do proměny Domu umění s galerií, který je v nelichotivém stavu a vůbec nemůže využít svůj potenciál. Projekt vzešel z architektonické soutěže v roce 2021. Už loni měl kompletní projektovou dokumentaci a také stavební povolení, mohlo se vypsat výběrové řízení na zhotovitele a letos už pracovat na proměně.

Dům umění a jeho program se následně měl stát jedním z tahounů Evropského hlavního města kultury v Budějovicích v roce 2028 (EHMK). Když se radnice otočila k projektu zády, oznámil nakonec Škoda, že už dál pokračovat nebude.

Co doporučí analýza

Vedení města je však spokojené s výběrem nové kurátorky a očekává, že Dům umění bude dál dobře fungovat, i když zatím bez modernizace. Zachované budou i vzdělávací programy pro děti.

„Není žádné zklamání, že se do soutěže přihlásili jen dva uchazeči. Paní Hájková je zkušená a představila nám svou vizi,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Kurátorství se věnuje od roku 2019, zaměřuje se na konceptuální umění, sochařství, nová média a prostorové instalace. Připravovala, nebo se podílela na výstavách například pro Galerii hlavního města Prahy, pro domy umění v Brně nebo v Ústí nad Labem.

Nyní mohou zájemci ještě vyrazit na poslední výstavu pod taktovkou Michala Škoda. Je velmi symbolická, protože představuje tvorbu architektonického ateliéru Malý Chmel, který právě stojí za vítězným návrhem proměny Domu umění, a to ve spolupráci s berlínskými AFF Architekten. K vidění je do 30. listopadu.

Chci ze Samsonovy kašny udělat šperk, říká muž, který rozdělil Budějovice

A v té době by mohlo být také více jasno kolem samotné historické budovy, která je jen pár desítek kroků od radnice. Město si totiž nechalo zpracovat analýzu využití kulturních a výstavních prostor v Budějovicích a chce díky ní vytvořit strategii a směřování kultury do dalších let.

První výstupy už měly být k dispozici, ale nakonec se tak stane právě až v listopadu, kdy by se dokumentem měli zabývat i zastupitelé. Pokud analýza řekne jasné „ano“ pro proměnu Domu umění, může ho to rychleji vrátit do hry.

Každopádně primátorka už dříve uváděla, že s rekonstrukcí město počítá do roku 2030. To, že by se ale zmodernizovaný objekt stal pevnou součástí programu EHMK 2028, je už víceméně nereálné.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Malá obec se přístaviště na Labi nakonec asi dočká, nový návrh víc myslí na přírodu

Přístaviště pro malé lodě na Labi v Malých Žernosekách na Litoměřicku možná bude. Ředitelství vodních cest upraví projekt. S původním nesouhlasili ekologičtí aktivisté, kteří poukazovali na...

26. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Pyrotechnici v Olomouci zasahují u nálezu 750 kg munice, zřejmě je z první republiky

U nálezu více než 750 kg munice poblíž střelnice v olomoucké části Černovír zasahují policejní pyrotechnici. Oblast je uzavřena a aktuálně probíhají práce na jejím odklizení. Dle prvotních informací...

26. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Jihomoravský kraj hledá nového EY Podnikatele roku. Přihlašování je otevřené

V krajích napříč Českem se pátrá po novém Podnikateli roku, nejinak tomu je na jižní Moravě. V Jihomoravském kraji se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s hejtmanem Janem Grolichem a také inovační...

26. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Policie odložila případ požáru zlínské nemocnice, způsobila ho technická závada

Vyšetřovatel kriminální policie odložil případ loňského prosincového požáru v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti se podle něj nepotvrdilo,...

26. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústí nad Orlicí zvažuje, zda se pustí do rekonstrukce suterénu Roškotova divadla

Ústí nad Orlicí zvažuje, zda se pustí do rekonstrukce suterénu Roškotova divadla. Prostory jsou několik let nepoužívané, skupina místních lidí před časem...

26. září 2025  9:49,  aktualizováno  9:49

Kateřina Konečná: Mou nejsilnější stránkou je otevřenost a pravdomluvnost

Oproti současné vládě by změnila všechno. Zejména pak zahraniční politiku. „Vláda ji zničila tím, že jsme si udělali spoustu nepřátel. Včetně těch nejbližších, jako je například Slovensko,“...

26. září 2025  11:28

Soutěž EY Podnikatel roku odstartovala v regionech. Svého hledá i Zlínský kraj

Klání od titul EY Podnikatel roku 2025 započalo. Svého vítěze hledá také Zlínský kraj, kde se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s hejtmanem Radimem Holišem. Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19....

26. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

GALERIE: Tony Hawk řádil v Gutovce. Déšť exhibici nezkazil

Legendární skejťák naplnil Gutovku k prasknutí. Několik stovek lidí sledovalo navzdory počasí exhibiční vystoupení amerického borce, který hned několikrát donutil strašnický skatepark burácet...

25. července 2015  17:53,  aktualizováno  26.9 11:20

Den architektury ve Zlínském kraji představí proměny měst i tvorbu žen

Festival Den architektury představí ve Zlínském kraji proměny měst, mimořádné stavby i tvorbu žen v oboru. Nabídne exkurze do běžně nepřístupných budov,...

26. září 2025  9:45,  aktualizováno  9:45

Nábřežní terasa v Ústí nad Labem se upravovat nebude, nedoporučili to statici

Nábřežní terasa v ústecké čtvrti Střekov se zatím upravovat nebude. Nedoporučili to statici. Obvodní radnice bude městu vracet zhruba 600.000 korun, za něž se...

26. září 2025  9:39,  aktualizováno  9:39

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Propast v AI mezi českými firmami se dramaticky zvětšuje. Nepřipravené firmy ztrácí talent a konkurenční výhodu

26. září 2025  11:08

Areál Osmička ve Frýdku-Místku se má proměnit na kulturní a komunitní centrum

Areál po bývalé textilní továrně v Bavlnářské ulici ve Frýdku-Místku, známý jako Osmička, by se v budoucnu měl proměnit v centrum pro pořádání kulturních a...

26. září 2025  9:24,  aktualizováno  9:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.