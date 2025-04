Dvacetiletý kapitán Dynama Čoudek: Sudí mě bral, mluvil jsem na něj slušně

Hned zmiňuje další výrazné hráče, kteří pásku nosili před ním. „Tomáš Sivok, Martin Králik, Lukáš Havel, dříve další skvělí fotbalisté. Je to paráda,“ zdůrazňuje Čoudek.

Když ho Ondrášek s touto možností oslovil, neváhal. „To nešlo odmítnout, pro mě je to velká věc. Dynamo mě vychovalo, jsem v klubu od šesti let. Trenéři se mě pak ptali, jestli do toho jdu, tak jsem to potvrdil. Byli rádi, že to mají vyřešené,“ vypráví urostlý obránce s číslem 15 na zádech.

Pásku už v tomto ročníku nosili kromě Ondráška také Jiří Skalák nebo Michal Hubínek. Možná by volba padla na Filipa Havelku. Ale ani jeden v základní sestavě Dynama v Hradci Králové nebyl, a tak premiéru zažil Čoudek.

„Bral jsem to trochu jinak, bylo to něco nového. Jsem pořád celkem mladý, ale snažil jsem se tým vést už při rozcvičce. Aby kluci věděli, že jsem lídr a jsem tam i pro ně. Snažil jsem se, abychom nastoupili koncentrovaní a s co největším nasazením,“ přibližuje.

Kapitánská páska znamená také odpovědnost. Kolikrát se už ukázalo, že pozice lídra některé hráče natolik tížila, že dolů šel pak i jejich výkon. Pro Čoudka to však neplatilo a před zápasem i při něm působil sebejistě. „Nebyla to žádná zátěž. Možná mě to přinutilo podat ještě lepší výkon. Cítil jsem odpovědnost vůči klubu, týmu i rodině. Bral jsem to jako pozitivní motivaci a odměnu,“ má jasno.

Při zápase se vysoký stoper snažil dirigovat spoluhráče, což je ze středu obrany přirozené. Ostatní na hřišti však povzbuzoval o něco intenzivněji, než je běžné. „Vnímal jsem to tak, že kluky musím podporovat o to víc,“ potvrzuje.

Novinkou pro Čoudka byla komunikace s rozhodčím. Přední český sudí Dalibor Černý, který několikrát řídil i derby Sparty se Slavií, se choval k nováčkovi s respektem. „Toho jsem se docela bál, že ke mně nebude mít autoritu. Ale bral mě dobře. Už před zápasem jsme si spolu povídali, při utkání se mnou chtěl mluvit, nepouštěl si tam nikoho jiného. Jeho přístup byl super,“ oceňuje.

Příliš ošemetných momentů však v zápase nebylo, a tak to byla pro Čoudka i sudího celkem klidná spolupráce. „Řešili jsme spolu nějaké zákroky. Kapitán je tam od toho, aby komunikoval s rozhodčím při sporných situacích. Týmu to může pomoct. Na některé zákroky mají přirozeně oba týmy jiné pohledy, ale mluvil jsem s ním slušně. Rozhodčího si nesmíte poštvat proti sobě,“ uvědomuje si.

Největší emoce vyvolal souboj ve druhém poločase, kdy hradecký stoper Tomáš Petrášek atakoval ve vápně zakončujícího Elvise Isaaca. Penalty se však Dynamo nedočkalo, přestože jeho hráči reklamovali faul domácího zadáka.

„Měl jsem to přes půl hřiště, tak jsem to moc neviděl. Hra ale záhy pokračovala, tak jsem za rozhodčím nemohl hned běžet. Pak mi řekl, že z jeho pohledu to penalta nebyla a u videa měli jeho kolegové stejný názor. Musel jsem to vzít a hrát dál,“ přemítá.

Jak dlouho mu páska zůstane, to Čoudek neví. „Uvidíme, je to volba trenérů nebo Zdeňka Ondráška, já jsem připravený,“ usměje se.