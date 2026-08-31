Dvacetiletý motocyklista na Jindřichohradecku zemřel po nárazu do stromu

Dvacetiletý motocyklista dnes zemřel po nárazu do stromu u Nové Olešné na Jindřichohradecku. Záchranáři už mu nemohli pomoci. Nehodu vyšetřují jindřichohradečtí dopravní policisté, informoval novináře jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Nehoda se stala kolem 16:00 na silnici I/23. "U mladého muže probíhala při příjezdu posádek na místo telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace vedená operátorkou zdravotnického operačního střediska. Týmy na ni navázaly rozšířenou resuscitací. Bohužel motorkář i přes veškerou poskytnutou pomoc na místě podlehl vážným mnohočetným poraněním," uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.
Dvacetiletý řidič motocyklu podle policie pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Doprava v místě nehody není nijak omezena.