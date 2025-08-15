Zatím posledním příchodem je 19letá juniorská reprezentantka Zuzana Coufalová, která přišla na hostování z Jindřichova Hradce.
Už dříve tým doplnila levoruká spojka Adéla Mazánková, která dříve hrála za Slavii.
Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...
Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...
Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...
Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...
Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.
Necelý měsíc zbývá do startu nejvyšší soutěže házenkářek. Jediný jihočeský celek v lize z Písku se na nový ročník chystá a vítá dvě nové hráčky.
Stavbaři se pustí do reklamační opravy kvůli zmanipulovaným zakázkám z korupční kauzy Autostráda. Spadá tam i průtah Litovel – Unčovice. Od pondělí 18. srpna bude uzavřena ulice Dukelská v Litovli –...
Zítra a v neděli se před holešovickým klubem Cross uskuteční Ukrainian Culture Festival, oslava ukrajinské kultury, tradic i moderní kreativity. Brány festivalu budou otevřeny od 12 do 22 hodin.
Nepozornost za volantem, byla pravděpodobnou příčinou čtvrteční nehody v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Zranění utrpěla šestapadesátiletá řidička i tři děti, které vezla. V pátek dopoledne pak za...
Kamion, který vezl přepravky s lahvemi od piva, havaroval v noci na dnešek v pražských Lahovicích. Strakonickou ulici tak zasypalo rozbité sklo a plastové bedny. Silnice byla od zhruba jedné hodiny...
Drážďanská ulice ve čtvrti Krásné Březno patří k vytíženým, ale zároveň i nejhorším komunikacím v Ústí nad Labem. Povrch je popraskaný, zvlněný a plný záplat, které jen provizorně zakrývají hlubší...
Stavbaři v Rožnově pod Radhoštěm zahájili rekonstrukci náměstí na sídlišti 1. máje. Vznikne na něm 68 nových parkovacích míst a 765 metrů čtverečních chodníků. Přibudou také stromy a keře. Celkové...
Domov sociální péče Tmavý Důl, který stojí v katastru Rtyně v Podkrkonoší uprostřed Jestřebích hor, se zmítá v nejistotě. Po odchodu ředitele Martina Kryštofa Kubáka, jehož nechal v pondělí na radě...
Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky utrpěl mnohočetná poranění dolních končetin, když zůstal...
Vedení Liberce dostalo jedinou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu lanovky na Ještěd. Splňuje základní podmínku, což je cena do 29 milionů korun bez DPH. Jednokabinová lanovka...
Obyvatelé města dostanou šanci se vyjádřit k tomu, jestli chtějí ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů). To radnice plánuje v areálu teplárny. Stát má přes dvě miliardy korun. Odpůrci se...