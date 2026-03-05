Mladí fotbalisté se nebudou tísnit na jednom hřišti, přibudou dva umělé trávníky

Tréninkový areál fotbalistů na Složišti v Českých Budějovicích čekají novinky. Nejdřív tam postaví dvě hřiště s umělou trávou, v následujících letech má přibýt i víceúčelové sportoviště. První drobnější úpravy už jsou vidět nyní.
Letos na podzim už budou fotbalistům ve Sportovním centru mládeže na Složišti sloužit dvě nová hřiště s umělou trávou. Takové jsou plány Jihočeského kraje, který 22 hektarů rozlehlý areál na okraji Českých Budějovic loni v listopadu převzal jako dar od města.

„Dokončuje se finální projekt. Na zimní sezonu pro tréninky i přátelské zápasy už by se měly obě plochy využívat. Hřišť s umělou trávou je v Budějovicích a okolí kritický nedostatek,“ popsal krajský radní a náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.

Bude to první krok z krátkodobého plánu kraje. Nové „umělky“ vzniknou hned za hřištěm číslo jedna. Nahradí obě dosluhující hřiště s umělou trávou – jedno má klasické rozměry, druhé je menší a v minulosti bylo schované pod nafukovací halou. Na obou už se podepisoval čas a opotřebení. Díry a nerovnosti byly nebezpečné. U většího hřiště navíc v listopadu končí certifikace.

S novými hřišti získají fotbalisté kvalitní zázemí a také jednu plochu klasických rozměrů navíc. „Když se to podaří, bude to skvělé. Jedna umělka je v zimě plná od půl třetí do půl osmé večer. Vychází to tak, že se najednou musejí vejít na hřiště až čtyři týmy. To není ideální,“ zmínil Petr Benát, výkonný ředitel fotbalové akademie.

U hřišť by měly být i menší tribuny a zázemí. Akce by měla stát do 20 milionů korun. Krajský radní Maroš věří, že se vše povede a co nejdříve se začne stavět. Benát je opatrnější, ale pozitivní scénář si také přeje. „Zatím nemáme oficiální informaci, ale čekáme na ni každým dnem. Všichni víme, že taková investice není jednoduchá, ale snad se povede,“ potvrdil.

V delším časovém horizontu se na Složišti uvažuje o dalších investicích. Ty se týkají hlavně spodní části areálu. „Mělo by tam vzniknout všeobecné sportoviště. Časově to může být reálné za tři až pět let, ale je to velká investice. Letos by měl být představen koncept,“ poznamenal Maroš.

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Už při převodu areálu na kraj se mluvilo o plaveckém bazénu, atletickém oválu nebo florbalové hale. Místo pro sportování by tam měla najít také veřejnost.

„Budu se snažit městu a kraji představit projekt rozšíření akademie o všestrannou a všesportovní přípravu dětí předškolního a mladšího školního věku. Pro ty starší pak už zaměření na jednotlivé sporty. Aby na Složiště mířili lidé z Budějovic i okolí a zasportovali si tam sami či s dětmi,“ zdůraznil Jiří Kotrba, který českobudějovickým Dynamem prošel všemi funkcemi od hráče, trenéra po spolumajitele i generálního manažera.

Od prosince je Kotrba členem správní rady akademie. Včera v dopise nigerijské majitelce klubu Nnece Ede sepsal poznatky ze svého dosavadního působení a svůj pohled nejen na fungování akademie.

Budějovická radnice vyzývá fotbalové Dynamo, aby jí předalo do správy Složiště

Ta podle něj pracuje dobře. „Ale zároveň Petru Benátovi říkám, že je třeba fungovat nejen tak, abychom udrželi úroveň, ale abychom se stále o kousek posouvali. Rozvoj areálu na Složišti s tím souvisí. Už za mého působení v klubu jsme měli velké plány včetně internátu s ubytováním pro sportovce, ale takové akce už nejde udělat svépomocí. Proto je dobře, že ho přebral kraj,“ podotkl Kotrba.

Tento krok si chválí i Benát. „Za půl roku se udělalo víc než za předchozích sedm let, co jsem v akademii. Jsou to třeba bezpečnostní branky, sítě, konstrukce za brankami a další vylepšení. Také travnatá hřiště jsou v daleko lepším stavu díky tomu, že se do jejich údržby a regenerace investovalo víc. Jsme spokojení, jak to funguje,“ doplnil.

V létě je kromě stavby hřišť s umělou trávou v plánu i standardní údržba travnatých ploch a vznik workoutového hřiště v místě mezi hlavní budovou a travnatou plochou číslo dva. V areálu totiž klasická posilovna schází.









