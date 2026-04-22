Áčko Dynama nemá v květnu kde trénovat. Přímý útok, reaguje klub. Šije do hejtmana

Pavel Kortus
  22:02aktualizováno  22:02
Napětí mezi fotbalovým klubem a vedením Českých Budějovic a Jihočeského kraje se dál stupňuje. Po výpovědi ze stadionu Dynamo v květnu nebude moct využívat tréninkové centrum. Areál Složiště patří kraji a slouží primárně akademii. Do rozpisu pro tento měsíc se druholigový tým nevešel. Klub ostře reaguje a útočí i na hejtmana Martina Kubu.

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Další pokračování sporů fotbalového klubu s vedením města a kraje se týká využití tréninkového centra Složiště druholigovým týmem Dynama. Pro měsíc květen se mužstvo do rozpisu zkrátka nevešlo.

„Již v minulém roce se stalo, že se A tým nedostal do rozpisu,“ vysvětluje Jan Velikovský, šéf Kulturních a sportovních zařízení města České Budějovice, které se o areál starají.

Má pravdu. Byť to bylo částečně i kvůli obnově hřišť, tak první tým musel hledat jiná hřiště v okolí a jezdil trénovat například do Hluboké nad Vltavou, do Lišova či do Černého Dubu.

Složiště od podzimu loňského roku patří Jihočeskému kraji, který financuje jeho opravy a plánuje nemalé investice. Zároveň tvoří rozpis hřišť. Hlavní prostor má mládežnická akademie, A tým například v tomto týdnu měl k dispozici tři tréninkové jednotky.

V květnu prostor pro druholigový celek v rozpisu chybí. „Není to zákaz. Po projednání všech požadavků SK Dynamo s vlastníkem areálu jsme dali na měsíc květen přednost jejich kategoriím – B týmu a týmu žen,“ upřesňuje Velikovský.

Důvodem jsou podle něj i plánované letní turnaje mládeže, kvůli kterým nelze vyhovět všem požadavkům. Nicméně v napjaté situaci si každý může domyslet pozadí rozhodování.

Dynamo hýří ostrými prohlášeními

Fotbalový klub v čele s nigerijskou majitelkou Nnekou Ede otočil strategii komunikace a v posledních dnech výrazně přitvrdil v reakcích a ostrých prohlášeních.

„Je to nepřijatelný a účelový zásah, jehož cílem je zjevně co nejvíce znepříjemnit fungování fotbalového klubu. Považujeme jednání za přímý útok na fungování profesionálního fotbalu ve městě,“ uvádí klub.

Další prohlášení míří ostře proti jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi. Ten je součástí jednání o případném prodeji klubu. Majitelka Ede si stěžuje na opakovaný tlak ze strany hejtmana. Ten se v úterý v obsáhlém příspěvku vyjádřil k aktuálním věcem ohledně fotbalového klubu.

„Vyjádření pana Kuby je účelové, zavádějící a primárně slouží jeho politickým zájmům, nikoli pravdivému odrazu reality. Dlouhodobě ignoruje konkrétní kroky, které jsme jako SK Dynamo České Budějovice učinili pro fungování klubu i města, a místo toho záměrně vytváří narativ odpovídající jeho agendě. Nepracuje s fakty, ale opírá se o polopravdy a zamlčuje klíčové informace,“ líčí klub.

Delší dobu rozdílný pohled na fungování fotbalového klubu v Českých Budějovicích gradoval na přelomu března a dubna, kdy po sporech s předáním vyúčtování za poskytnuté finance řádil externí účetní klubu David Jelen před budějovickou radnicí a holou zadnicí bušil na její vrata. Nechal se při tom natáčet.

To přimělo město a kraj jednat. Jeho zástupci vyzvali majitelku Ede ke schůzce. V minulém týdnu ji oslovili s tím, že by město klub odkoupilo. Nigerijka to odmítla. Následně město vypovědělo Dynamu nájemní smlouvu ze Střeleckého ostrova. Bez stadionu klub nemůže získat profesionální licenci.

Obě strany v posledních dnech zjišťují své možnosti. Město řeší případné založení nového klubu, Ede našla podporu s druholigovým Ústím nad Labem, které opakovaně vyjadřuje souznění s přístupem majitelky Dynama. Mluví se o přesunu do Chomutova.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.