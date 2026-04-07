Rozházené odpadky a obtěžování lidí ve vlaku. Fanoušci Dynama si zase utrhli ostudu

Policisté přijali oznámení o narušování veřejného pořádku kolem nedělní 16. hodiny.
„Na vlakové nádraží v Českých Budějovicích jsme vyslali pět dvoučlenných hlídek policistů. Hlídky bez dalších problémů fanoušky vyprovodily z vlaku i z areálu nádraží,“ popsal policejní mluvčí Miroslav Šupík s tím, že jedenáct lidí policisté ztotožnili
V případu zatím policii nikdo nenahlásil jakoukoli majetkovou škodu. Ověřují se však informace ze sociálních sítí, že fanoušci cestou ve vlaku obtěžovali další cestující. „Informace k této události přijmeme na lince 158,“ uvedl Šupík.
Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření i České dráhy, dopravce incident zatím nekomentoval.
|
Noční dobývání budějovické radnice. Člen vedení Dynama urážel i náměstka
Pro budějovické Dynamo šlo o příznačné zakončení bouřlivého týdne. Nejprve mezi fanoušky doznívalo odvolání oblíbeného portugalského trenéra Pedra Resendeho, ve čtvrtek a v pátek se zase řešilo noční běsnění člena vedení Davida Jelena před budějovickou radnici a vulgární urážky náměstka primátorky Petra Maroše.
Nešlo zároveň o první prohřešek českobudějovických fanoušků ve vlaku. Policejní manévry si vyžádalo jejich řádění v únoru 2023, když vyjeli na zápas do Plzně. Po cestě tehdy někteří začali ničit cizí majetek a dokonce podle policistů zapálili vagon.
|
Jihočeští fanoušci jeli podpořit Dynamo do Plzně, cestou zapálili vagon
„Fanoušci vyrazili vlakem na utkání do Plzně. Cestou ale zapálili pyrotechnikou vagon a poškozovali majetek. Policisté tedy museli třicítku z nich zadržet ve Strakonicích,“ potvrdil tehdy jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.