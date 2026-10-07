Dynamo má soudu předložit seznam majetku, závazků a počet zaměstnanců

Krajský soud vyzval fotbalový klub Dynamo České Budějovice, aby mu předložil seznam majetku, závazků a počet zaměstnanců. Soud tím pokračuje v insolvenčním řízení, které s klubem v pondělí zahájil. Dynamo má soudu písemně dodat všechny podklady do 15 dnů. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.
"Dlužník předloží účetní, či jiné doklady, na jejichž základě by bylo možno posoudit, zda v daném případě není možno rozhodnout o nepatrném konkurzu podle insolvenčního zákona," stojí v usnesení soudu. Dále má Dynamo mimo jiné uvést, zda nároky věřitelů navržené v insolvenčním řízení uznává. Majitelkou Dynama České Budějovice je Nneka Edeová, která klub koupila loni. Závazky klubu většinou vznikly ještě předtím, než jej získala. Reakci klubu ČTK shání.
Podle návrhu dluží třetiligový klub třem subjektům přibližně 850.000 korun. Návrh na insolvenční řízení podala firma, která klubu poskytovala gastronomické služby. Uvádí, že jí Dynamo dluží více než 240.000 korun za zakázku z roku 2024. Firma dodala, že jí klub nabídl uhrazení dluhu formou reklamy, ale svůj slib nedodržel. Navrhovatel insolvenčního řízení také uvedl, že klub dluží téměř 600.000 korun svému bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Nižší částku pak podle navrhovatele dluží Dynamo ještě věřiteli, jenž klubu poskytl grafické služby.
"Všechno jen potvrzuje naši dlouhodobou domněnku, že se Dynamo nachází ve špatné ekonomické situaci. Pořád si myslíme, že pro budoucnost fotbalu ve městě by bylo přínosem, pokud by klub získal jiný a zodpovědnější majitel," řekl ČTK náměstek českobudějovické primátorky a krajský radní Petr Maroš (Naše Česko).
Českobudějovická radnice delší dobu ostře kritizovala dění v klubu, mimo jiné chování externího spolupracovníka Dynama Davida Jelena, který se v dubnu svlékal před budovou magistrátu a vulgárně nadával Marošovi. Klub hraje na stadionu, který patří městu. Radnice Dynamu navíc poskytuje ročně téměř pět milionů korun na údržbu areálu, za což pravidelně vyžaduje vyúčtování. Letos jej klub dodal až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním. Město chtělo následně klub od majitelky odkoupit. Edeová to odmítla a radnice jí vypověděla smlouvu z městského stadionu, na němž může hrát Dynamo do konce dubna 2027.
Jihočeský kraj následně navrhl majitelce, že klub koupí za 32,5 milionu korun. Edeová však nabídku odmítla.