Spory o fotbal v Budějovicích gradují. Padl přesun do Znojma, klub sází na výjimku

Pavel Kortus
  16:22
Dvě Dynama příští sezonu v Českých Budějovicích? Aktuálně nejpravděpodobnější finále sporů kolem fotbalového klubu. Obě organizace by se názvem odlišily, ale dlouhodobé rozepře míří k tomuto závěru.
Fotbalisté druholigového Dynama hrají domácí zápasy na Střeleckém ostrově. Stadion patří městu. | foto: MAFRA

„Dohoda je asi nemožná. Další nabídky dávat nebudeme,“ připustil náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.

„Z našeho pohledu dohoda možná je, ale musí být oboustranně přijatelná. Nabídka nás nesmí tlačit do rohu,“ odmítl generální manažer klubu Miroslav Markovič.

Obě strany jsou si velmi vzdálené a případná domluva je nepravděpodobná. Proto Dynamo i město hledají náhradní řešení.

Pro druholigový klub je dnešek zásadní. Dozví se verdikt, jestli dostane profesionální licenci na příští sezonu. Pozitivní stanovisko je téměř vyloučené, protože klub musí doložit, že má na celou sezonu odpovídající stadion. A to Dynamo kvůli výpovědi ze Střeleckého ostrova s platností k 30. dubnu 2027 nesplní.

Klub se proti tomu odvolá a požádá o výjimku. Finální rozhodnutí bude známé 2. června. „Stadion bychom neměli na měsíc, tedy dva až tři domácí zápasy. Výjimku dostávaly dříve i jiné kluby. Věříme a budeme chtít dokázat, že jsme udělali maximum,“ okomentoval Markovič.

Dynamo už má připravenou náhradní variantu, kde by příští sezonu dohrálo. „Máme ji zajištěnou, kdyby to bylo nutné. Nikam neutíkáme, ale když nebude možnost hrát v Budějovicích, tak musíme hledat jiné varianty,“ dodal.

Stěhování klubu už odmítli v Chomutově a uzavírá se varianta přesunu do Znojma, o kterém se také uvažovalo. „Skončilo to e-mailem Dynama na město a podáním nějaké zprávy. Ani žádné oficiální jednání nebylo,“ potvrdil IDNES.cz ředitel 1. SC Znojmo FK Vlastimil Gabrhel. Podobně se vyjádřil i sportovní manažer Radim Hübner. „Není to aktuální,“ stvrdil i Markovič.

I ve Znojmě dění kolem Dynama sledují. „Když nedostane výjimku kvůli pár zápasům, bude to od FAČR (Fotbalové asociace České republiky – pozn. red.) podraz. Výjimky dostávaly i jiné kluby,“ řekl Hübner.

Situaci aktivně řeší také České Budějovice. V plánu mají založit nový klub, který by začal svoji historii ve třetí lize. „Máme domluvu s klubem, jehož majitel už soutěž financovat nechce. Z FAČR máme postup posvěcený,“ řekl Maroš.

Konkrétní být ze strategických důvodů nechtěl. „Začal by se budovat nový komunitní klub, trochu po vzoru Bohemians,“ přiblížil.

Jasný zatím není název. Každopádně soukromí investoři by měli poskládat rozpočet na úvodní sezonu mezi 10 až 15 miliony, aby celek rovnou mohl zaútočit na postup do druhé nejvyšší soutěže. Rýsuje se už také manažer, který by klub řídil, a oslovují se první hráči.

Paradoxní je, že první sezonu by „nové Dynamo“ odehrálo v tréninkovém areálu na Složišti. Střelecký ostrov totiž má k již zmiňovanému 30. dubnu 2027 v užívání druholigový klub. Uvolní ho pro některé akce, například univerzitní derby, finále krajského poháru, ale novému klubu už z principu určitě ne. Pro další ročník 2027/28 už by měl následovat přesun na Střelecký ostrov. „Obstaravatelská smlouva je tak nešťastná, že s tím nic neuděláme,“ povzdechl si náměstek Maroš.

Město a kraj by nový klub nepodporovaly finančně, ale prozatím tak, že by mu poskytly zázemí na tréninky a zápasy na Složišti.

Jestli opravdu dojde na obdobný scénář, jaký v Budějovicích platil při stěhování hokejového klubu do Hradce Králové v roce 2013, zůstává pořád řada návazných otázek.

Hlavní se týká mládeže. „Akademie se přestěhovat nemůže, přes stanovy ji ovládá majitelka Dynama. Věřím, že s ní o tom budeme jednat. Případně založíme mládež vlastní a akademii zkusíme získat zpět co nejdříve,“ nastínil Maroš.

Pod Dynamo a majitelku Nneku Ede spadá také třetiligový B tým a celek žen. „Všechno řádně funguje a chceme to zachovat,“ podotkl Markovič.

