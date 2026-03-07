Až budou Budějovice hlavním městem kultury, má navštívit akce 850 tisíc lidí

Lukáš Marek
  9:22aktualizováno  9:22
Otevření unikátní dětské galerie, divadelní festivaly, velké hvězdy české hudební scény, ale i speciální programy desítek spolků, muzeí či galerií. K tomu úplně proměněné Letní kino Háječek a snad i zčásti nový Dům umění. To vše čeká České Budějovice, až se v roce 2028 stanou evropským hlavním městem kultury.

Petr Peřinka je členem týmu, který České Budějovice chystá na to, až se stanou evropským hlavním městem kultury (EHMK). | foto: EHMK ČB

Petr Peřinka je členem týmu, který České Budějovice chystá na to, až se stanou evropským hlavním městem kultury (EHMK). Když jsme se usadili v kavárně v kině Kotva, vypadalo to, že jsou uvnitř snad všichni lidé, kteří mají co do činění s kulturou v krajském městě.

A byla to tak trochu pravda, protože se tam v únoru uskutečnilo velké dvoudenní fórum k EHMK, kterým se Budějovice stanou v roce 2028.

„Naším úkolem teď je ukázat obyvatelům, že v roce 2028 to bude také jejich rok a nebude to jen o tom, abychom sem lákali turisty. Když jsme loni na náměstí rozprostřeli bezmála stovku velkoformátových pláten, podařilo se nám dohromady zapojit přibližně dva tisíce lidí ze sta různých skupin. To je skvělý základ,“ vyzdvihl Petr Peřinka.

Pro koho tedy akce v roce 2028 budou, až se Budějovice stanou Evropským hlavním městem kultury?
Potrvá to po celý rok a bude sto různých akcí, festivalů a tak dále. Ta nabídka bude velmi pestrá. Jen na slavnostní zahájení počítáme s návštěvností kolem 50 tisíc lidí, turistů i místních.

Unikátní dílo. Obraz z pláten pokryl budějovické náměstí

To je obrovské číslo, kde bude zahájení?
Po celém městě. Jedno centrum bude na výstavišti, ale pak si připraví vlastní program třeba v muzeu, divadle, Alšově jihočeské galerii, Žižkárně, a tak dále. Návštěvníci tak budou moct korzovat po celém městě a zažívat unikátní věci.

A kdy to naplno vypukne?
Pátého až osmého února 2028, bude to čtyřdenní festival.

Při těch přípravách na EHMK jsem vnímal jako hlavního tahouna Jihočeské divadlo. Kolik dalších institucí je do akce zapojených?
Jsou jich už desítky. Jen loni v listopadu jich přibylo jedenáct, letos očekáváme, že jich přibude také tolik. Myslím, že by žádná klíčová organizace z Jihočeského kraje v tom programu neměla chybět.

Kdo se hlásil na podzim?
Třeba Alšova jihočeská galerie, Sladovna z Písku, Kulturní Plantáž Blatná a další. Letos chceme přilákat organizace z celé republiky a dostat k nám velké instituce.

Co mohou lidé v roce 2028 dál očekávat?
Na zmíněném slavnostním zahájení by neměla chybět velká jména české hudební scény, budou to velké koncerty. V létě by to pak měl být hudební program, který přiláká opravdu hodně diváků. Také už víme, že bude divadelní festival Jižní svéráz. Rovněž se otevře dětská galerie pro ty nejmenší do šesti let.

Kde bude?
Ve Wortnerově domě v Budějovicích v ulici U Černé věže a bude jediná svého druhu v zemi, která je takto zaměřená na nejmenší děti. Hodně si také slibujeme od projektu Ars Biologica, na kterém spolupracujeme s lineckou institucí Ars Electronica. Chceme se zaměřit na přírodu a témata životního prostředí, která jsou pro Jihočeský kraj unikátní, mám na mysli třeba rybníkářství.

Jedním z našich cílů je dostat na akce lidi, kteří třeba tak blízko ke kultuře nemají. Dělali jsme si průzkum, ze kterého nám vyšlo, že pro 47 procent dotázaných je překážkou cena.

Budou to lákadla, díky kterým si třeba někdo z druhého konce republiky řekne, jedu do Budějovic, tam je teď Evropské hlavní město kultury? Kolik vlastně odhadujete, že dorazí turistů?
Odhadujeme to na 1,2 milionu návštěvníků, tedy nejen turistů. To za celé čtyři roky včetně těch přípravných, v titulárním roce 2028 by to mělo být 850 tisíc návštěvníků. Přičemž ty úplně nejvíc navštěvované akce, kromě zahájení, by měly být divadelní festival, měl by to být Ars Biologica, letní hudební program a velký komunitní festival Kul.turista. Bude toho opravdu hodně, teď mě napadá třeba česko-francouzská výstava v Alšově jihočeské galerii.

Počítáte už s novou budovou galerie na Senovážném náměstí?
Zrovna pro tento projekt počítáme s Hlubokou.

A vracíte se se svými plány i do Domu umění? Město se po mnoha peripetiích a třeba i demonstracích na podporu galerie nakonec vrací k rekonstrukci, byť volí levnější variantu. Stejně tak bude zmodernizovaný Háječek a tamní letní kino.
Háječek bude jedním ze středobodů. Dům umění chceme naplno využít v roce 2028, mělo by to být jedno z výstavních center. Ale chceme hodně vystoupit z budov, jít s kulturou ven do ulic za lidmi.

České Budějovice jsou evropským městem kultury 2028, porazily Broumov

Jak to bude se vstupným? Budějovičtí jsou hodně zvyklí, možná až zhýčkaní, když mají přes celé léto spoustu zábavy vlastně zadarmo.
Bude to především na těch institucích, jak se rozhodnou. Víme ale, že toho hodně bude zadarmo. Jedním z našich cílů je dostat na ty akce lidi, kteří třeba tak blízko ke kultuře nemají. Dělali jsme si rozsáhlý průzkum, ze kterého nám vyšlo, že pro 47 procent dotázaných je překážkou pro návštěvu akce často právě cena.

Co dalšího zajímavého vám průzkum řekl?
Dělali jsme ho hlavně proto, abychom ho po EHMK zopakovali a zjistili, jestli chodí více lidí za kulturou, jestli je více součástí jejich životů. Ptali jsme se, zda třeba chodí pravidelně do Žižkárny, muzea a podobně. Celkově ale vyšlo, že jsou lidé poměrně hodně kulturně aktivní. Skoro 70 procent navštěvuje alespoň jednou za rok památky, ale chodí také na výstavy a do divadla. Zajímavou skupinou jsou obyvatelé ve věku 65+, kteří mají často více volného času. Jižní Čechy jsou kulturním regionem.

