Emotivní inscenace o rakouské houslistce Almě Rosé sklidila bouřlivý potlesk

Životním příběhem skvělé houslistky Almy Rosé přítomné diváky provedla herečka Sarah Haváčová. „Ta podala velmi silný a emotivní výkon, díky kterému se diváci mohli vcítit do prožitků Almy – ať už byla na výšinách jako uznávaná houslistka nebo jako dirigentka ženského táborového orchestru v Osvětimi,“ přiblížil pro Metro.cz Zdeněk Krejsa, ředitel obecně prospěšné společnosti KreBul.

Obě předstvení doprovodilo smyčcové kvarteto, v jehož podání zazněly skladby od F. Kreislera, J. Strausse, A. Dvořáka, F. Schuberta, J. Brahmse a G. Pucciniho. „Vystoupení nakonec vidělo na 220 diváků, zejména studentů Gymnázia Prachatice a Střední pedagogické školy Prachatice, kteří účinkující ocenili bouřlivým potleskem a slovy velké chvály,“ zhodnotil šéf Krebulu.

Herečka Sarah Haváčová v roli slavné houslistky Almy Rosé

Představení proběhla v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost, podpořeném z prostředků Jihočeského kraje, Nadačního fondu obětem holokaustu a města Prachatice. „Děkujeme také Gymnáziu Prachatice za poskytnutí zázemí a skvělou spolupráci, za účast studentů také Střední pedagogické škole Prachatice,“ vzkázal Krejsa.

Alma Rosé se narodila v roce 1906 ve Vídni do slavné hudební rodiny. Otec Arnold Rosenblum (uměleckým jménem Rosé) byl vynikajícím koncertním houslistou, matka byla sestrou jednoho z nejslavnějších rakouských skladatelů Gustava Mahlera. Alma se od dětství učila hrát na housle a začala záhy vystupovat, až se stala uznávanou houslistkou, založila populární ženský orchestr Wiener Walzermädeln, s nímž slavila úspěchy po celé Evropě.

Housle v inscenaci Alma Rosé

Muzikantka, ač pokřtěna, byla podle nacistických zákonů považována za židovku. V roce 1938 emigruje do Londýna, následně najde azyl v Nizozemí, odkud se rozhodne uprchnout na falešný pas. Je však zadržena a několik měsíců stráví ve francouzském táboře Drancy, odkud je v červenci roku 1943 deportována do Osvětimi. Zde nikdo z počátku slavnou umělkyni nepozná, a tak je po selekci vybrána na lékařské pokusy. Zde ji poznala jedna z vězeňkyň, která na ní upozornila a Alma byla předána vrchní dozorkyni Marii Mandelové, která hledala hudebnice do táborové kapely. Úkolem této kapely bylo hrát vězňům ráno do pochodu do práce a večer při návratu, pro pobavení a rozptýlení vedení tábora a dozorců. V dubnu roku 1944 však náhle zemřela, pravděpodobně byla otrávena jídlem.