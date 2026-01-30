Postaráme se o sebe. Obce budou sdílet elektřinu s podnikateli i obyvateli

Lukáš Marek
  16:12aktualizováno  16:12
Mladá Vožice, Chýnov, Borotín, ale také první podnikatelé z regionu se zapojili do nového projektu a začnou mezi sebou sdílet elektřinu. Jedni jako výrobci, jiní ji naopak spotřebují. Umožnil to vznik nového spolku Enerkom Táborsko. Jeho založení oznámili zástupci Místní akční skupiny (MAS) Krajina srdce a Mladé Vožice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Dáša Hyklová

„Naše město leží na periferii a občas se na tento region zapomíná. A proto chceme být jeho lídrem a postarat se sami o sebe. Vstup do Enerkomu bereme jako cestu, která nám to v oblasti energetiky dovolí,“ zmínil mladovožický starosta Jaroslav Větrovský.

Nové společenství otevírá cestu ke sdílení elektřiny mezi zapojenými obcemi, firmami, ale i domácnostmi, které třeba nespotřebují všechnu vyrobenou energii z vlastního fotovoltaického zařízení a nevýhodně ji pak za nízkou cenu prodávají dál do sítě.

„Naším cílem je využít maximum vyrobené energie na Táborsku. Máme připravené skupiny sdílení a 1. února zahajujeme fyzicky první sdílení. A tím jsme připraveni na letošní fotovoltaickou sezonu,“ potvrdil,“ Jan Vavřík, předseda Enerkom Táborsko.

Sdílení elektřiny přineslo nižší ceny. Některé zákazníky ale čekalo vystřízlivění

Kromě prvních obcí a města se do projektu zapojil třeba i podnikatel Jan Hora. „Osobně se zabývám obnovitelnými zdroji několik let. A proto když mě oslovili, tak jsem se okamžitě přidal. Navíc sdílení není jen výhoda pro podnikatele, ale naopak to může pomoci státu zajistit energetickou bezpečnost. A do budoucna budu rád, když se povede nejen sdílet, ale i budovat nové zdroje, a to nejen fotovoltaické,“ vyjmenoval Hora.

A na jakém principu vlastně Enerkom funguje? Ti, kdo vyrábějí elektřinu, například z fotovoltaických elektráren na střechách, ji mohou v reálném čase sdílet s ostatními členy společenství. Výrobci tak lépe využijí svou produkci a spotřebitelé získají přístup k levnější, lokálně vyrobené energii.

Datové centrum čeká na pravidla, pak se rozběhne sdílení elektřiny v Česku

Členy spolku se mohou stát obce, firmy, živnostníci i domácnosti z celého regionu. Otevřený je pro ty, kdo energii vyrábějí, ale i těm, kteří ji pouze spotřebovávají.

„Případní další zájemci o členství naleznou přihlášku i podmínky na stránkách enerkomtaborsko.cz. Členství je vhodné pro obce, firmy, živnostníky i domácnosti z regionu,“ informovala Monika Smetanová, předsedkyně MAS Krajina srdce.

Podobný spolek funguje také přímo v Táboře a jmenuje se Společná energie Tábor a propojuje tamní městské organizace. Sdílení a takzvanou komunitní energetiku nabízejí i největší energetické společnosti, které působí na tuzemském trhu. Elektřinu vyrobenou na střeše rodinného domu tak může případně využívat třeba i soused majitele a podobně.

Jihomoravští hasiči evidují za loňský rok 13.909 událostí, meziročně o 2900 méně

ilustrační snímek

Jihomoravští hasiči evidují za loňský rok 13.909 událostí, u kterých zasahovali. Meziročně je to o 2900 méně. Navzdory poklesu však podle nich práce neubylo....

30. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Ústecká zoologická zahrada má novou expozici pro drobné plazy bazilišky přilbové

ilustrační snímek

Ústecká zoologická zahrada zpřístupnila v exotáriu novou expozici pro bazilišky přilbové. Chovný pár menšího druhu plaza do budoucna doplní vhodné žáby, které...

30. ledna 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Stanici metra C s vestibulem déčka spojí na Pankráci podchod, začíná stavba druhé části

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Pražský dopravní podnik (DPP) začne v pondělí s výstavbou druhé části podchodu pod ulicí Na Pankráci, který propojí stanici metra C Pankrác s vestibulem budoucí stanice linky D. Práce přinesou od...

30. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Na středních školách ve Zlínském kraji se otevřou nové obory

ilustrační snímek

Na středních školách ve Zlínském kraji se otevřou nové obory. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod chystá obor informační technologie,...

30. ledna 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

Novým ředitelem Centrály cestovního ruchu Východní Moravy bude Michal Vala

ilustrační snímek

Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy povede od 1. února nový ředitel Michal Vala. Ve funkci vystřídá Zuzanu Vojtovou, která stála v čele organizace...

30. ledna 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Náměšť nad Oslavou bude za Vysočinu soutěžit o titul Historické město roku

ilustrační snímek

Náměšť nad Oslavou na Třebíčsku bude za Vysočinu soutěžit o titul Historické město roku. Celostátního vítěze soutěže a držitele titulu Historické město roku...

30. ledna 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Ostatková zábava ze Žďárska je novou ceněnou tradicí Vysočiny

ilustrační snímek

Kraj Vysočina rozšířil svůj seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury o ostatkovou zábavu s pochováváním Masopusta v Rozsochách na Žďársku. Tradiční...

30. ledna 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

NSS zamítl stížnost Kyjova, potvrdil tak městu pokutu 500.000 Kč

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Kyjova na Hodonínsku, a definitivně tak městu potvrdil pokutu 500.000 korun. Úřad pro ochranu hospodářské...

30. ledna 2026  15:07,  aktualizováno  15:07

V lihové kauze celníků padla odvolání, případ projedná Vrchní soud v Olomouci

ilustrační snímek

V kauze vynášení informací z Celní správy lihové mafii padla čtyři odvolání, případ tak projedná Vrchní soud v Olomouci. Soudce zlínské pobočky brněnského...

30. ledna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Ledopád v Labském dole v Krkonoších láká lezce, podmínky jsou velmi dobré

Ledopád v Labském dole u Špindlerova Mlýna láká týdně desítky lezců. Je jediný v Krkonoších, který lze zlézat legálně po předchozí registraci na webu Správy...

30. ledna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

