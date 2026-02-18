Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

  11:02
Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel rodinné firmy z Českobudějovicka se stal podnikatelem roku 2025 v Jihočeském kraji.
EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel rodinné společnosti Steinbauer Lechner | foto: EY Podnikatel roku 2025

Od bedýnek po hi-tech boxy a kufříky do raket. Takovým vývojem prošla rodinná firma Steinbauer Lechner se sídlem ve Štěpánovicích.

Antonín Steinbauer podnik založil skromně se dvěma lidmi a za tři dekády se mu povedlo vybudovat úspěšnou technologicky vyspělou společnost. Firma se zabývá výrobou obalové techniky od jednoduchých řešení až po vysoce specializované zakázky pro kosmický a letecký průmysl. Vyrábí speciální bedny, kontejnery a takzvané flight cases, které se právě v těchto odvětvích využívají.

Teď získal Antonín Steinbauer také významné ocenění, když se stal vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje. Ocenění převzal v úterý večer na slavnostní akci v Českých Budějovicích.

Na snímku jsou Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice; EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer a Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana Jihočeského kraje.

„Získání titulu je pro nás obrovským oceněním, za které velmi děkujeme. Nejde ani tak o to, kdo je první a kdo desátý, ale že poctivá práce a slušnost má v podnikání dnes stále ještě smysl,“ reagoval Antonín Steinbauer.

Nebál se zariskovat a vyplatilo se to

Zlomovým momentem pro jeho podnikání byl rok 1999, kdy se rozhodl koupit zchátralý areál a odkoupit podíly všech společníků. Risk spojený s tehdy mimořádně vysokým úvěrem se však vyplatil v podobě rychlé expanze. Staré haly se proměnily v moderní provoz, jehož výrobky dnes putují do mnoha států po celém světě.

Jak však Antonín Steinbauer říká, za největší úspěch svého podnikání nepovažuje ani tak čísla nebo zakázky pro globální značky. Klíčovou hodnotou je pro něj stabilita týmu a vzájemná důvěra s lidmi ve firmě. Mnoho z nich u něj pracuje více než dvacet let.

Dnes se na chodu společnosti aktivně podílejí i oba synové, kteří mají na starosti provoz a obchod, zatímco zakladatel se soustředí na strategii, finance a další vizi.

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již v téměř 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na podnikatelroku.cz.

Krédo Antonína Steinbauera je: Jednat bez velkých gest, zato poctivě. Jak zdůrazňuje, stačí k tomu zapojit selský rozum, přijmout odpovědnost, držet slovo a brát ohled na své okolí. Na podnikání ho nejvíce baví to, že stále poznává lidi, kteří smýšlejí stejně.

„Příběh Antonína Steinbauera je ukázkovým příkladem píle a vytrvalosti. Na porotu zapůsobilo, jak dokázal proměnit skromný podnik ve špičkový hi-tech provoz. Přitom si dokázal zachovat lidský přístup a důvěru svých zaměstnanců,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Vítězové dalších regionálních kol soutěže se budou vyhlašovat v dalších dnech a týdnech. Hlavní ceny v šesti kategoriích se pak budou předávat 3. března na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu.

Absolutní vítěz – držitel titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky – bude následně reprezentovat Českou republiku na světovém finále v Monaku, kde se bude ucházet o titul EY Světový podnikatel roku 2026.

18. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

18. února 2026  11:11

