Vykutálený podvodník v prosinci zazvonil u rodinného domu a oblečený v civilu se představil jako policista z oddělení vražd z Českých Budějovic.
Muži, který mu otevřel, řekl, že ví, že se u něj doma chystá domovní prohlídka pro podezření z majetkové trestné činnosti, ale že je schopný celou záležitost vyřídit a zastavit, když mu poškozený dá dvacet tisíc korun.
„Vyděšený muž uposlechl podezřelého a podle jeho instrukcí jel k nejbližšímu bankomatu vybrat požadovanou částku, kterou pak podezřelému předal,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Tím však případ nekončí, podezřelý se totiž u poškozeného objevil znovu před několika dny a požadoval opět peníze. To už poškozenému nedalo a s celou záležitostí se obrátil na policisty.
„Ti po provedeném šetření sdělili falešnému policistovi podezření ze spáchání přečinu podvodu. Navíc se ukázalo, že dvaapadesátiletý muž není na poli trestné činnosti žádný nováček a již dříve figuroval v majetkové trestné činnosti,“ uzavřela Krausová.