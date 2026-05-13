Před dvěma týdny se podvodník ozval poprvé. Volal Stanislavu Novotnému s tím, že má založený investiční účet, na kterém je 350 tisíc korun. Jednoduše by mu prý peníze poslal, potřebuje však nejprve přihlášení do aplikace a následně i přístup k bankovnictví.
Přestože Novotný volajícímu během zveřejněného hovoru vytkl, že mu vůbec nerozumí, nechal ho mluvit. Po dvou minutách mu pobaveně sdělil: „Pokud můžete zasáhnout do toho mýho účtu, tak si tam vemte pár tisíc korun a kupte si prosím nějaký lepší mobilní telefon, protože já vám vůbec nerozumím. Rozumím každýmu třetímu slovu. Pokud chcete na lidi dělat tyhlecty podvody, tak ať je vám aspoň dobře rozumět.“ A rozloučil se.
„Volá mi pokaždé stejný člověk. Má stejný tón hlasu a lámanou češtinu. Nejde si z jeho projevu trochu nevystřelit. Dělám to při podobných telefonátech často, aspoň podvodníky trochu zdržím,“ popsal Novotný.
Kameraman ze Strunkovic nad Blanicí na Prachaticku nahrávku hovoru poskytl iDNES.cz. Umístil ji i na sociální sítě, kde se s podobnou zkušeností hlásily desítky lidí. „Po zveřejnění mi zase dvakrát volal,“ přidal.
Policie: Ignorujte to, podvod nahlaste
Po prvním telefonátu Novotný ohlásil věc policii. „Měl jsem strach, odkud mají moje číslo, jméno a e-mail. Policie mi jen řekla, že na to nemám reagovat a že jim jsou čísla vlastně k ničemu, protože si je podvodníci neustále generují,“ upozornil.
Pro informaci zveřejňuje i čísla, ze kterých mu podvodníci volají: 904572033, 911929134, 904331396, 210014742, 210014747. „Většinou sedí jen první šestičíslí, čísla generují,“ naznačil.
Podobných podvodníků je stále víc a policii přibývají případy. Připomíná, aby nikdo po telefonu nesděloval údaje od elektronického bankovnictví či platebních karet, nereagoval na podezřelé zprávy či e-maily. Kontaktuje policii nebo si ověřte informace v bance.