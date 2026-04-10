Farmáři nechávají zvířata volně. Divočák Pepa kamarádí se psy, bažant s kachnou

Autor:
  13:22
Mladý divočák dovádí se psy, tele laská jazykem králíky, bažant kamarádí s divokou kachnou a se slepicemi. Takový obraz nabízí zemědělská farma u Bohdalovic na Českokrumlovsku specializovaná na chov masného skotu.

Farma u Bohdalovic je tak trochu i atrakcí pro místní a obyvatele z okolí. Je dokladem toho, že i rozličná zvířata spolu dokážou žít pohromadě. Asi nejvíc si prostředí užívá divočák Pepa.

Spokojený život na farmě.
Velkým unikátem je divočák Pepa. Očichává zemědělské stroje, pozoruje pracovní ruch, skotačí se psy, nechává se drbat a vyhledává zábavu.
Život na farmě.
12 fotografií

„Kolega ho odchytil před rokem jako malé zatoulané sele do rybářského podběráku. Rád si hraje se psy. Dostává se ale do věku, kdy bude muset území opustit,“ říká padesátiletý Daniel Gahut, jenž obhospodařuje rozsáhlé pastviny u Slavkova, osady Bohdalovic.

Do nedávna tam pobývala dokonce i zraněná poštolka a káně. „Poštolka po vyléčení odlétla a několikrát nás zase navštívila. Káni jsem zkoušel cvičit, nakonec taky odlétla,“ vypráví Gahut, který svému skanzenu nechává svobodu a přirozený vývoj. Dokrmuje jen některá čerstvě narozená telata. Mlékem z láhve.

Na farmě chovají lamu i klokana. Díky sousedům můžou na dovolenou

Velkým unikátem je divočák Pepa. Očichává zemědělské stroje, pozoruje pracovní ruch, skotačí se psy, nechává se drbat a vyhledává zábavu. Černého neposedu si oblíbily místní děti. Sám zemědělec má tři školáky.

Kančí „puberťák“ si hraje i s ostatními zvířaty, jako jsou slepice, králíci nebo divoká kachna, nejvíce si ale oblíbil psy. Mezi nimi se cítí jako jeden z nich. A přibývají další členové komunity. Jak říká farmář, loni šel na houby a našel v lese místo hříbků tři vyhozená koťata. Skončila samozřejmě u něj, nemohl je nechat odložená.

České farmy se zmenšují, stále jsou však větší než evropské. Snáze přežijí

Stejnou zálibu má i jeho kamarád z farmy Pavel Gutlébet. Obyvatelé Slavkova si na jejich zálibu zvykli a tolerují, že vsí se často krotká zvířata potulují. „Dokonce si na to zvykli i policisté,“ směje se Gutlébet, který zvířata také fotí. Muži jsou také přesvědčení, že zvířata jsou chytřejší než někteří lidé.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Horská služba varuje před náledím v Krkonoších, turistům doporučuje nesmeky

ilustrační snímek

Horská služba vydala výstrahu před náledím v Krkonoších v okolí Špindlerova Mlýna, Labské boudy, Pece pod Sněžkou, Pomezních Bud a Slezského domu. Doporučuje...

10. dubna 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Sokolov chce změnit systém parkování, přibudou zóny i chytré kontroly

Cam - Car v ulici Dr. Davida Bechera v prvním dni ostrého provozu (1. července...

Sokolov chce změnit systém parkování v ulicích. V té souvislosti chystá novou studii dopravy v klidu, vyměnil v ulicích parkovací automaty, plánuje výstavbu odstavných parkovišť a zřízení parkovacích...

10. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Piráti a STAN mají koalici pro volby v H. Králové, pětkou exministr Dvořák

ilustrační snímek

Piráti a hnutí STAN budou v říjnových komunálních volbách v Hradci Králové kandidovat společně, koaliční smlouvu uzavřeli na konci března. Lídrem kandidátky...

10. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Písek rozdělí v participativním rozpočtu tři miliony korun

ilustrační snímek

Písek letos opět rozdělí tři miliony korun v participativním rozpočtu. Obyvatelé města mohou své návrhy předkládat od 1. května do 30. června. O vítězných...

10. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

ÚOHS loni uložil za veřejné zakázky pokuty za více než deset mil. Kč

ilustrační snímek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) loni uložil na základě prvostupňových rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek pokuty za více než deset milionů...

10. dubna 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

Opravy přízemí Staré radnice v Ostrově se o milion prodražily kvůli statice

ilustrační snímek

V Ostrově na Karlovarsku končí oprava přízemí Staré radnice na Starém náměstí. Přestavba a modernizace prostoru, který slouží jako kavárna a galerie, vyšla...

10. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Heydrichův mercedes poprvé vystaví v Praze. A bude to ten pravý, lákají organizátoři

Opravený automobil říšského protektora Reinharda Heydricha v Památníku...

Uvidí Pražané zaručeně pravý mercedes, kterým cestoval Reinhard Heydrich v den, kdy na něj čeští výsadkáři spáchali v květnu 1942 atentát? Vystavení originálního vozu slibují pořadatelé květnové...

10. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

„V Evropě, pro Evropu": Haier Biomedical na veletrhu analytica 2026 představila komplexní laboratorní řešení.

10. dubna 2026  14:39

Makovice s dobovými dokumenty zdobí ode dneška střechu brněnské Měnínské brány

Střechu Měnínské brány v Brně zdobí ode dneška pozlacená makovice s kovovou schránkou. Dopoledne ji tam vyzdvihl jeřáb. Jde o součást rozsáhlé rekonstrukce...

10. dubna 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

O složení delegace na summitu NATO podle ministra Zůny rozhoduje premiér

O složení delegace na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) rozhoduje premiér, je to mezi ním a prezidentem, řekl dnes novinářům ministr obrany...

10. dubna 2026  12:51,  aktualizováno  12:51

Případ obviněných policistů bude zřejmě řešit Okresní soud Brno či Žďár n. S.

ilustrační snímek

Případ policistů z dálničního oddělení v Domašově na Brněnsku obviněných ze zneužití pravomoci a přijímání úplatků bude zřejmě řešit některý z okresních soudu...

10. dubna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

Ústí nad Labem zdvojnásobilo participativní rozpočet na 3,5 milionu korun

ilustrační snímek

Devadesátitisícové Ústí nad Labem po letech navýšilo participativní rozpočet téměř na dvojnásobnou částku 3,5 milionu korun. Občané mohou podávat své návrhy na...

10. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

