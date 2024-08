Fekálie ze stavby D3 v Budějovicích jsou pryč, cisterny odvezly 400 kubíků

Objednané cisterny jezdily na místo havárie u tunelu Pohůrka přibližně od středečního poledne až do večera.

Ředitelství silnic a dálnic o problému informovalo ve středu před polednem. Oznámilo, že při budování plánované přeložky kanalizace na stavbě dálnice D3 u tunelu Pohůrka došlo k porušení potrubí a do stavby začalo vytékat množství fekálií. Byla to odpadní voda a splašky ze Srubce a přilehlé Dobré Vody.

Obyvatelé z okolí tvrdí, že problém trvá delší dobu a zápach ze stavby cítí už týdny. Společnost Čevak, která má na starosti vodovody a kanalizace, ještě ve středu oznámila, že dodavatelé stavby dálnice bez povolení přečerpávali splašky do vodní nádrže a tu dále vypouštěli do kanalizace. Věcí se zabývala i se zástupci města už od uplynulého víkendu.

Nyní je důležité, že už je retenční nádrž prázdná a do okolí by neměl unikat metan, což se s velkou pravděpodobností dělo delší dobu. „Odčerpávání pokračovalo až do středečních pozdních večerních hodin. Všechny odpadní vody jsou odvezené do čistírny odpadních vod, kam měly původně rovnou zamířit,“ potvrdil mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Upřesnil, že vozidla s cisternami na fekálie odvezla celkem 400 kubíků kontaminovaného materiálu.

„Co se týká šetření celé události, nějaké nové poznatky samozřejmě máme. V současné chvíli je ale ještě brzy na vydání nějakých byť předběžných závěrů veřejnosti. Celá situace se nadále řeší,“ ujistil Koloušek.

Havárie ale bude mít určitě ještě další dopady. Oznámení dostala také Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). „Mohu potvrdit, že podnět jsme obdrželi a zabýváme se jím. V nejbližších dnech provedeme místní šetření. Více v současné chvíli nelze sdělit,“ reagovala ve středu odpoledne Miriam Loužecká, mluvčí ČIŽP.

Také mluvčí ŘSD Jan Rýdl oznámil, že viníka určitě čeká postih. „Jednoznačně došlo k porušení postupů a zákonných norem a z toho vyvodíme důsledky,“ zdůraznil.

Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o vyjádření také zhotovitelské sdružení firem Hochtief CZ, Colas CZ a M-Silnice. První jmenovaná společnost už reagovala.

„Splaškové vody nebyly přečerpávány do retenčních nádrži, ale do navazujícího kanalizačního řadu. Z důvodů, které v tuto chvíli analyzujeme, došlo k nahromadění splašků v retenční nádrži. Danou situaci řešíme za použití veškerých dostupných prostředků. Přijímáme taková opatření, aby se tato situace neopakovala. Za způsobené nepříjemnosti se omlouváme,“ uvedl mluvčí Hochtief CZ Michal Talián.

Společnost Čevak je ale v tomto ohledu o dost rozhodnější a poukazuje na postup, který nebyl vůbec povolený.

„Z místního šetření vyplynulo, že dodavatelé stavby D3 v rozporu se stavebním povolením a projektovou dokumentací, bez vědomí provozovatele, společnosti Čevak, přečerpávali splaškové vody ze Srubce a Dobré Vody (cca 4 000 obyvatel) do otevřené vodní nádrže o rozloze 600 metrů čtverečních. Docházelo zde k zahnívání odpadní vody a výskytu bioplynu. Obsah nádrže následně vypouštěli do kanalizace v ulici E. Beneše, rovněž bez vědomí provozovatele a v rozporu s platnými povoleními,“ informoval technický ředitel Čevaku Jiří Lipold.