O kolapsu lezkyně se záchranné složky dozvěděly před 13. hodinou. Mladá žena omdlela při zdolávání náročné zajištěné cesty, která je vytyčená po skalách na pravém břehu Lužnice blízko Bechyně.
„Dva hasiči z profesionální jednotky Týn nad Vltavou vybavení lezeckým materiálem slezli po skále k lezkyni v bezvědomí,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Záchranáři ženu přivedli k vědomí, připravili do evakuačního trojúhelníku a čekali na vrtulník letecké záchranné služby (LZS), který již mezitím dorazil na místo.
„Při krátkém mezipřistání na louce nad ferratou tým LZS provedl přípravu na záchranu za pomoci slanění. Následně vrtulník vzlétl a k pacientce slanil záchranář. Po rychlém zhodnocení zdravotního stavu byla pacientka na lanovém podvěsu přenesena na místo mezipřistání,“ popsala mluvčí krajských záchranářů Petra Kafková.
Na louce čekala i profesionální jednotka hasičů z Tábora, která po stabilizaci zdravotního stavu pacientky pomohla s jejím transportem do vrtulníku.
|
Hasiči zachránili lezkyni, kvůli vyčerpání zůstala na ferratě u Bechyně
„Po lékařském vyšetření a poskytnutí přednemocniční péče byla pacientka letecky transportovaná na urgentní příjem českobudějovické nemocnice,“ upřesnila Kafková.
Zásahu se zúčastnili i dobrovolní hasiči z Bechyně, kteří byli připravení s člunem na řece pod ferratou. Jejich pomoc ale nebyla potřeba.