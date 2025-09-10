Lezkyně omdlela na skalní ferratě. Z údolí Lužnice ji vyzvedli vrtulníkem

Náročný zásah mají za sebou hasiči a záchranáři, kteří v úterý na Táborsku pomáhali lezkyni na skalní ferratě u řeky Lužnice. Mladá žena tam během výstupu upadla do bezvědomí. Z údolí ji museli vyzvednout v podvěsu pod vrtulníkem. Na louce lékaři pacientku stabilizovali a pak ji vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.

O kolapsu lezkyně se záchranné složky dozvěděly před 13. hodinou. Mladá žena omdlela při zdolávání náročné zajištěné cesty, která je vytyčená po skalách na pravém břehu Lužnice blízko Bechyně.

Na louce mladou ženu lékaři stabilizovali a pak ji vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.
Z údolí museli pacientku vyzvednout v podvěsu pod vrtulníkem.
Hasiči přijeli nad ferratu, dva pak slezli dolů k lezkyni, která potřebovala pomoc.
Vrtulník vyzvedl lezkyni a pak přistál na louce nad ferratou.
„Dva hasiči z profesionální jednotky Týn nad Vltavou vybavení lezeckým materiálem slezli po skále k lezkyni v bezvědomí,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Záchranáři ženu přivedli k vědomí, připravili do evakuačního trojúhelníku a čekali na vrtulník letecké záchranné služby (LZS), který již mezitím dorazil na místo.

„Při krátkém mezipřistání na louce nad ferratou tým LZS provedl přípravu na záchranu za pomoci slanění. Následně vrtulník vzlétl a k pacientce slanil záchranář. Po rychlém zhodnocení zdravotního stavu byla pacientka na lanovém podvěsu přenesena na místo mezipřistání,“ popsala mluvčí krajských záchranářů Petra Kafková.

Na louce čekala i profesionální jednotka hasičů z Tábora, která po stabilizaci zdravotního stavu pacientky pomohla s jejím transportem do vrtulníku.

Hasiči zachránili lezkyni, kvůli vyčerpání zůstala na ferratě u Bechyně

„Po lékařském vyšetření a poskytnutí přednemocniční péče byla pacientka letecky transportovaná na urgentní příjem českobudějovické nemocnice,“ upřesnila Kafková.

Zásahu se zúčastnili i dobrovolní hasiči z Bechyně, kteří byli připravení s člunem na řece pod ferratou. Jejich pomoc ale nebyla potřeba.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.