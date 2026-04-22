Festival Jižní Svéráz na jihu Čech propojí osm měst a 45 divadelních souborů

Festival Jižní Svéráz na jihu Čech od května do září propojí osm měst a 45 divadelních souborů a uměleckých skupin. Nabídne 37 inscenací a 263 představení. O víkendu od 1. do 3. května ho zahájí ukázkové Festivalové jednohubky. První víkend diváky čekají dvě premiéry. Novinářům to dnes řekli zástupci pořádajícího Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.
Festival nabídne rozličné formy i přístupy. Vedle činohry, tance, opery či loutkového divadla uvede také nové formáty, které vznikají přímo pro konkrétní místo a situaci. Tvůrci si pro festival připravili osm premiér. Baletní soubor Jihočeského divadla například představí imerzivní taneční horor Spalovač mrtvol, činohra uvede Sen o říši krásy a opera Malého prince. Malé divadlo chystá loutkové představení na vodní hladině rybníku Bagr v českobudějovické Stromovce s názvem Majáky na konci světa.
"Jižní Svéráz dává Budějovicím nový rozměr. Přináší divadlo tam, kde ho lidé nečekají, ale samozřejmě vítají. Do ulic, parků, industriálních prostor i do historických památek. Od 1. května se tak jižní Čechy promění v úžasné jeviště i hlediště, kde veřejný prostor zaplní divadelníci," uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Při představeních se návštěvníci podívají například do Krafferovy zahrady a minoritského kláštera v Jindřichově Hradci, do opuštěné ubytovny v Týně nad Vltavou, do Českého Krumlova či českobudějovické Stromovky. Festival vychází z úspěšného nultého ročníku z roku 2024, který vznikl jako součást vítězného konceptu Českých Budějovic - Evropského hlavního města kultury 2028.
Přehlídku imerzivního a site specific divadla první květnový víkend zahájí program Festivalové jednohubky na třech místech krajského města. ”Bude to možnost ochutnat v Budějovicích během tří dnů strašně zajímavé divadelní menu. Vzhledem ke kratším formátům jednotlivých projektů si člověk bude moci vyzkoušet i úplně nové zážitky, na které by ho třeba bez takové příležitost nenapadlo se vypravit,” uvedla ředitelka divadla i festivalu Martina Schlegelová.
Po zahajovacím víkendu se Jižní Svéráz dostane do pomalejší fáze a bude provázet návštěvníky až do září. Festival v září symbolicky zakončí komická opera Zabijačka. Program naleznou zájemci na webu festivalu.