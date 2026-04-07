Festival Literatura žije! zaplní České Budějovice knihami, divadlem i hudbou

Festival Literatura žije! zaplní centrum Českých Budějovic knihami, besedami, tvořivými dílnami, divadlem i koncerty. Čtrnáctý ročník multižánrové přehlídky nabídne od 20. do 26. dubna také knižní trh či akce zaměřené na komiks. Vrcholem festivalu bude v sobotu 25. dubna BookFest s režisérem Jiřím Mádlem či moderátorkou Lindou Bartošovou, informoval novináře ředitel festivalu Miroslav Boček.
"Kulturou nabitý týden bude lákat na zajímavá jména české literární scény, skvělé kapely, knižní trh nebo akce zaměřené na komiks a mangu (specifický japonský styl komiksu, pozn. ČTK). Na své si přijdou také fanoušci nezávislých nakladatelství, rodiny s dětmi nebo lidé, kteří rádi tvoří, ale omezuje je zdravotní či sociální handicap," uvedl Boček. Akce zaměřené na současnou literární scénu si zájemci mohou užít celý festivalový týden.
Autor Petr Borkovec představí 21. dubna v Kendeho vile knihu Nějaká Cécile a jiné, jež získala letošní Cenu literární kritiky. O den později uvede knihu Zamilovaný poutník spisovatel Josef Formánek. Ve čtvrtek 23. dubna na akci Mezi náma vystoupí například bulharská básnířka Mirela Ivanovová nebo slamer Anatol Svahilec. Ze zahraničních autorů festivalový týden obohatí také spisovatelé z Německa, Rakouska, Slovenska a Polska.
Vrcholem festivalu bude akce BookFest v dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí. Program, který vznikl ve spolupráci s Cechem malých nakladatelů, nabídne kromě čtení a besed také koncerty, výtvarné workshopy, výstavu a stánky s knihami z produkce nezávislých nakladatelů. Hlavním hostem bude režisér a spisovatel Jiří Mádl a dorazí rapper Paulie Garand, jenž propojuje hudbu s literárním jazykem. Téma psychických obtíží otevře novinářka a moderátorka Linda Bartošová. Pro fanoušky regionálních autorů bude připravena komentovaná výstava fotografií Jana Bindera. Pro děti bude připravené čtení, vyprávění, divadlo i výtvarné dílny. Festivalovou atmosféru zpříjemní stánky s občerstvením nebo písničkáři, kteří zahrají v zahradě pod Bílou věží.
Program festivalu se zaměří také na menšiny. Na akci komunity BUDQueer vystoupí držitelé Ceny literární kritiky Aleš Kauer a Iryna Zahladková či slovenská básnířka Dominika Moravčíková. Novinkou je Minifestival Paramisara, který představí současnou romskou literaturu a hudbu. Zejména pro mladší publikum bude připravený páteční program, kdy v prostoru Střecha Budějc zazní slam poetry a od 21:00 hudebnice Athena Chlebová. V neděli festival ukončí Minifestival mangy a komiksu v Biografu Kotva, kde budou účinkovat tvůrci jako TrashMan, Dan Šácha nebo Jan Macků.
Ve středu a ve čtvrtek bude na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. tradiční literární stan s bazarem knih, kde tisíce darovaných titulů zdarma putují mezi čtenáři. Informace o festivalu naleznou zájemci na www.literatura-zije.cz.