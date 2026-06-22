Festival Mighty Sounds v Táboře přivítá Pennnywise, Burning Spear či Skindred

Autor: ČTK
  10:12aktualizováno  10:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Festival Mighty Sounds v Táboře přivítá o víkendu punkrockovou legendu Pennywise, reggae ikonu Burning Spear, energické Skindred nebo New York Ska-Jazz Ensemble. Hudební přehlídka zaměřená na na punkrock, ska, hardcore, reggae a rokenrol, kterou každoročně navštíví na 10.000 lidí, letos oslaví 20 let. Návštěvníci se mohou od pátku 26. června do neděle 28. června těšit také na narozeninové překvapení, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí festivalu Markéta Broumová.

Z českých kapel na táborském letišti zahrají například Fast Food Orchestra, Gutalax, Poletíme? nebo Mutanti hledaj východisko. "Dvacátý ročník je pro nás obrovský milník. Chtěli jsme připravit program, který připomene historii festivalu, ale zároveň ukáže, že Mighty Sounds má stále co nabídnout i novým generacím návštěvníků. Máme radost, že se na festival vracejí některá jména spojená s jeho historií, a zároveň představíme spoustu nových kapel a novinek v areálu," uvedla za organizátory Broumová.

Při příležitosti 20. ročníku organizátoři připravili několik překvapení. Nejvýraznějším z nich bude Mighty muzeum, ve kterém budou moci návštěvníci zavzpomínat na všechny uplynulé ročníky festivalu. Připraveny budou také výroční festivalová kolekce, kontejnerový bar s narozeninovým drinkem nebo historicky první rychlé rande. Návštěvníci budou moci sledovat také vybrané zápasy fotbalového mistrovství světa v hospodě přímo v areálu.

Součástí festivalu bude doprovodný program včetně sportovních aktivit. Divadelní program přivítá soubory Vosto5 a Buchty a loutky, nabídne také stand-up vystoupení Underground Comedy. Pro rodiny s dětmi bude připraven dětský koutek, skákací hrad a v sobotu vystoupí Kašpárek v rohlíku. Festival navíc začne už ve čtvrtek 25. června zahřívacím večírkem ve stanovém městečku, který bude zdarma přístupný všem návštěvníkům.

V předprodeji zbývají poslední třídenní vstupenky za cenu 3 690 Kč. Na místě bude cena vyšší. V prodeji jsou také jednodenní vstupenky na jednotlivé festivalové dny.

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