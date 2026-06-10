Festival Mosty přiveze do Českých Budějovic akrobaty a tanečníky nového cirkusu

Francouzské akrobaty, ohňovou show nebo workshopy chůze po laně nabídne mezinárodní festival nového cirkusu Mosty v Českých Budějovicích. Park u Malého jezu zaplní od 17. do 20. června městečko s provazochodci, tanečníky či herci. Po loňském prvním ročníku zaměřeném na dospívající letos přehlídka rozšířila program také pro seniory. ČTK to dnes řekla Šárka Zavadilová z pořádajícího spolku BudeCirkus.
Lidé při workshopu chůze na laně mohou zároveň symbolicky hledat i rovnováhu v životě a společnosti. "Samozřejmě všechno děláme tak, aby to bylo bezpečné. A senioři začínají chozením po laně na zemi. Máme různá lana, která jenom položíme a různě jim je zakroutíme. A oni se snaží, aby jejich nohy opravdu šly po tom laně. A potom postupně to zvedáme, ale začínají třeba pět centimetrů nad zemí. A až když víme, že je to bezpečné, posouváme je někam výš. A celou dobu je u nich přítomen lektor, který je jistí," popsala Zavadilová.
Organizátoři vnímají přehlídku především jako živý prostor setkávání, vzdělávání a komunitního sdílení. "Nabízíme divákům živou dramaturgii, zahrnující site-specific projekty, kabaretní formy, cirkusová vystoupení, workshopy i mezinárodní spolupráce. Důležitou součástí je zapojení místních komunit, škol a spolků," uvedla ředitelka festivalu a spolku BudeCirkus Kateřina Vaněčková. Při workshopech si návštěvníci mohou vyrobit žonglovací míčky nebo si potisknout tričko grafikou BudeCirkus.
Letos bude festival hostit akrobaty, tanečníky a herce z kolébky nového cirkusu Francie, ze které přijedou tři soubory. Energické představení s názvem Entre nous vtáhne diváky svými emocemi, blízkostí a lehkostí. Druhým souborem z Francie je Le Grand Théâtre Mécanique, který přijíždí se svým malým šapitó plných miniaturních diváků, které lze pozorovat v jejich mikrosvětě. Company Debil Emmental rozesmějí návštěvníky při své pouliční akrobatické show o všednosti života. Na dvou scénách diváky čekají ukázky mladých cirkusových nadějí z České republiky, Německa a Švýcarska.
Projekt je součástí programu Českých Budějovic - Evropského hlavního města kultury 2028. Vrcholem festivalu proto bude také rok 2028, kdy Mosty přivítají české i evropské soubory, vznikne fórum cirkusové pedagogiky a velkolepým vyvrcholením bude přechod po laně přes řeku Malši.