Festival Okolo Třeboně oslaví 35 let koncertem pod hvězdami i výstavou

Festival Okolo Třeboně naplní od pátku 26. června do 6. července město více než 40 koncerty. Letošních 35 let festival oslaví nocí pod hvězdami i výstavou s fotografiemi z předchozích ročníků a s obrazy hudebníků. Jako každý rok dostanou prostor také mladé kapely a chybět nebude ani Divadlo Járy Cimrmana, řekl dnes ČTK ředitel festivalu Pavel Barnáš.
Výstava začne vernisáží v sobotu 27. června v 16:00 v Domě Štěpánka Netolického. "Je to krásná výstavní galerie, kde bude možnost zhlédnout všechny ročníky ve fotografii a samozřejmě videa. A součástí výstavy jsou i obrazy, protože jsou muzikanti, kteří nejenom dělají muziku, ale třeba malují, jako je Laco Deczi, Luboš Malina, Šárka Benetková. Máme dokonce obraz, který nám namaloval Hynek Fuka, který je přímo k výročí, a bude mít světovou premiéru," uvedl Barnáš.
Mezi festivalové pilíře patří tradičně Divadlo Járy Cimrmana, koncerty skupin Nezmaři, Asonance či Epydemye. Jako každý ročník dostanou prostor i začínající kapely. V minulosti na festivalu začínal například zpěvák Tomáš Klus či skupina Jelen.
Na louce u Zlaté stoky bude 4. července koncert Pavla Barnáše a přátel k 35 letům festivalu. Koncert původně naplánoval jako poděkování pořadatelům, ale část vstupenek uvolnil i pro veřejnost. "Bude to takový ples pod hvězdami plný různých překvapení. A ten koncert by neměl skončit úderem 22:00, ale chceme jamovat až do rána tak, jak to bylo dřív na těch prvních ročnících festivalu. Jak dlouho vydržíme, to vůbec nedokážu říct. Dáváme sázky, kdo vydrží nejdéle," dodal Barnáš.
Letos hudebníky doprovodí také swingový orchestr Českého rozhlasu České Budějovice. "Zazní písně, které mnozí posluchači neznají. Bude to světová premiéra třeba s Ivo Jahelkou a jeho písněmi upravenými pro swingový orchestr," popsal Barnáš.
Festival Okolo Třeboně začne v pátek 26. června v 17:00 koncertem písničkářky Alishi a zakončí ho 6. července závěrečný koncert ve Schwarzenberské hrobce. Celý program je na webu festivalu.