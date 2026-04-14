Festival Pískoviště láká do Písku na zábavu pro děti i sochy z písku

Pouliční festival Pískoviště láká do Písku na zábavu pro děti či na tradiční sochy z písku. Návštěvníci se mohou v květnu těšit i na divadlo, výstavy či show na vodě. Letošním festivalovým námětem budou fiktivní archeologové z budoucnosti, kteří budou spolu s dětmi v areálu venkovního bazénu v Ostrovní ulici pátrat po všedních okamžicích každodennosti. ČTK o tom informovala Šárka Frantová z dětské galerie Sladovna, která festival pořádá.
"Letošní ročník Pískoviště přináší fascinující příběh. Do města dorazí archeologové z budoucnosti, kteří pátrají po tom, co se v jejich čase ztratilo – po takzvaných nejvšednostech. Těmi jsou obyčejné hry, zvyky a nenápadné okamžiky každodennosti. Hlavními průvodci této speciální expedice se stanou děti, které jako jediné umí najít radost i tam, kde ji dospělí již nevidí," vysvětlila Frantová.
Centrem dění bude od 22. do 24. května již potřetí areál venkovního bazénu, kde na návštěvníky čekají divadelní a akrobatická představení, hudební vystoupení i tvořivé dílny. Program odstartuje vernisáž hravé výstavy o golfu JAMka Session ve Sladovně. Diváci se mohou těšit na show na vodě v podání souboru Budecirkus, divadlo Damúza nebo kapely Cirkus Problem a Závodní ovce.
Předzvěstí hlavního víkendu bude 18. května otevření dobrodružného hřiště na sídlišti Portyč s mobilní laboratoří v karavanu. Ve středu 20. května je na programu jubilejní 20. vernisáž obřích soch z písku na náplavce, tentokrát na téma "Otava plyne, Písek tvoří". Novinkou letošního ročníku je Knížkoviště, tedy knižní trh malých nakladatelů pořádaný Městskou knihovnou v Písku. Nebudou chybět ani tradiční závody dračích lodí a robotická soutěž Robotem rovně.
Pískoviště je tradiční rodinný pouliční festival, který každoročně oživuje historické centrum a břehy řeky Otavy v Písku. Propojuje umělce a místní komunity. Prolíná se při něm současné umění, interaktivní zábava a komunitní tvoření. Sladovna Písek je největší dětskou galerií v Česku. Ve zrekonstruované budově bývalé sladovny nabízí interaktivní výstavy, které propojují umění, hru a vzdělávání.