Festival Umění ve městě představí ve veřejném prostoru na jihu Čech 14 autorů

Sochařský festival Umění ve městě letos představí na jihu Čech 14 autorů. Jejich umělecká díla lidé uvidí v ulicích, parcích a na dalších veřejných místech do září. Přehlídku autoři slavnostně zahájí ve čtvrtek v 18:00 před Rabenštejnskou věží v Českých Budějovicích. Letošní téma křehkost ztvární například Čestmír Suška či Jaroslav Róna, informovala ČTK Alena Doležalová z produkce festivalu.
Díla si mohou lidé prohlédnout v Českých Budějovicích, Hluboké nad Vltavou, Lipně nad Vltavou a ve Veselí nad Lužnicí. Letos poprvé také festival překročí hranice kraje na Vysočinu, kde budou sochaři vystavovat v Pelhřimově. "V konzumním světě orientovaném na nové a snadno nahraditelné věci často zapomínáme pečovat o hodnoty, které jsme my sami nebo naši předci vybudovali. Festival se ptá, zda naše společnost dokáže vytvořit díla trvalé hodnoty, nebo svět zahltí banalitou, neúctou a odpadem," uvedl iniciátor festivalu, sochař Michal Trpák.
Mezi hlavní lákadla letošního 19. ročníku budou patřit monumentální instalace Rytířů od Čestmíra Sušky na českobudějovickém náměstí a bronzový robot Marvin od Jaroslava Róny na soutoku u hvězdárny. Tentýž autor vystaví sochu Waldemara u zámku na Hluboké. Před vlakovým nádražím v Českých Budějovicích uvidí lidé vyvrácený kovový strom Roberta Ondráčka.
Michal Trpák představí Malého Rytíře u Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a na Lipně tvář Gaia Lipenská, do které lze vstoupit. "Před nově zrekonstruovanou Slavií se objeví leštěný Anuloid Lukáše Raise. Pomíjivost bytí ztvární přístupná Lebka Marka Rejenta, kterou najdete na Piaristickém náměstí. Festival opět zavítá také do Veselí nad Lužnicí s díly Libora Hurdy a Jakuba Flejšara," uvedla Doležalová.
Festival doprovodí výstava tavené skleněné plastiky s názvem Crystal SIN: světlo v budějovické Galerii Rabenštejnská. Výstava ve spolupráci se SIN Studio Gallery potrvá od 5. června do 13. září a představí unikátní skleněná díla autorů Ronyho Plesla, Richarda Štipla, Krištofa Kintery a Pauliny Skavové.
Kompletní přehled autorů, mapa všech instalací a podrobný program jsou na webu festivalu nebo v tištěných brožurách, které budou zdarma v turistických informačních centrech a v Galerii Rabenštejnská v Českých Budějovicích.