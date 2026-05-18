Festival v Jindřichově Hradci nabídne 16 filmových komedií i setkání s tvůrci

Jindřichův Hradec opět zaplní humor při Mezinárodním festivalu filmové komedie. V kinosále Kulturního domu Střelnice čeká diváky od 23. do 30. května 16 projekcí i setkání s tvůrci a herci. Před slavnostním zahájením se mohou zájemci sami zapojit do natáčení při filmovém workshopu. ČTK to řekl ředitel festivalu Zdeněk Vlk.
Festival začne v sobotu 23. května v 17:30 v jindřichohradeckém Kině Střelnice. Na zahájení bude režisér Zdeněk Troška, který je patronem festivalu, i další osobnosti filmového světa, uvedl Vlk.
Součástí zahajovacího odpoledne bude i soutěžní projekce krátkometrážních komedií, které přijedou uvést herci Zlata Adamovská, Petr Štěpánek či Jiří Ployhar. Po skončení bude následovat debata s herci a tvůrci, na které budou mít diváci možnost zeptat se na vše, co je o filmech zajímá.
Letošní pátý ročník festivalu, který se podruhé koná v Jindřichově Hradci, nabídne 16 projekcí komediálních filmů. Diváci se mohou těšit například na režiséra Petra Zahrádku, který společně s herečkou Evou Leiweberovou uvede film Jak se nám to mohlo stát!? Na festival přijedou také herec Dan Krejčík a herečka Denisa Nesvačilová, kteří představí komedii Milión. Dalším hostem bude režisér Tomáš Svoboda, jenž zahájí projekci filmu Srnky.
Festival tradičně zapojuje své diváky, kteří budou moci zvolit nejlepší film festivalu. Ještě před zahájením je pro zájemce připraven filmový kurz. Zájemci o filmovou tvorbu se mohou přihlásit prostřednictvím on-line formuláře nebo e-mailem na adrese info@pokin.cz.